Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română organizată la Iași

În perioada 18–29 august, 200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România și din R. Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.

În ajunul evenimentului, 50 dintre ei au avut oportunitatea de a discuta cu reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC) și ai Ambasadei României la Chișinău.

Prezentă la eveniment, Valentina Olaru, secretar de stat la MEC, a subliniat importanța cunoașterii limbii române pentru elevii din instituțiile alolingve.

„Această tabără oferă elevilor din instituțiile alolingve oportunitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice, de a comunica mai ușor în limba română și de a descoperi cultura și civilizația românească. Este o investiție în formarea lor personală și profesională, dar și în consolidarea coeziunii sociale”, a spus Valentina Olaru.

La rândul său, Ovidiu Viorel Năftănăilă, prim-colaborator al Ambasadei României în R. Moldova, a menționat despre importanța predării și învățării limbii române.

„România susține și va continua să sprijine proiectele care contribuie la îmbunătățirea predării și învățării limbii române în R. Moldova. Acest lucru este important și pentru că limba română este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene”, a declarat Ovidiu Viorel Năftănăilă.

Elevii au participat la o sesiune interactivă cu genericul „Egalitate și nediscriminare – principii fundamentale ale integrării în societate” organizată de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în R. Moldova.