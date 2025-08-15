Maia Sandu, despre deschiderea negocierilor cu UE înainte de Ucraina: ”Un proces bazat pe merite”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informationle appeared in presa internațională privind o posibilă „decuplare” a Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că procesul este unul bazat pe merite, iar o eventuală diferență de ritm nu ar trebui interpretată ca o competiție între cele două țări.

„Procesul de aderare este un proces bazat pe merite. Asta scrie în toate actele și nu există nicio prevedere care să spună că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză”, a declarat șefa statului.

Președinta a precizat că, din punct de vedere tehnic, atât Moldova cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru deschiderea primului cluster de negociere. Întârzierea în cazul Ucrainei, spune ea, este cauza unui blocaj politic generat de o alegere a unui stat membru al UE: „Nu suntem în situația în care Republica Moldova a avansat mai mult și nu trece la următoarea etapă pentru că Ucraina încă nu a avansat. Este o problemă politică pe care trebuie să rezolve Comisia Europeană și Uniunea Europeană.”

Totodată, Maia Sandu a insistat că Moldova nu așteaptă decizia de la Bruxelles: „Noi deja lucrăm la următorii pași.

Procesul de aderare, afirmă președinta, depinde în continuarea capacității tehnice a instituțiilor moldovenești și de sprijinul politic al partenerilor europeni.

Declarațiile Maiei Sandu vin în contextul în care publicația Politic a scris că Uniunea Europeană ia în calcul deschiderea unui prim cluster de negociere pentru Republica Moldova înaintea Ucrainei, în luna septembrie. Scenariul este analizat de liderii europeni înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, iar o eventuală avansare ar trimite, potrivit oficialilor europeni, un semnal geopolitic clar și ar contracara narațiunile rusești privind lipsa de progres a Moldovei.