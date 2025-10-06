Gazul în Moldova: decizia asupra tarifelor, așteptată în decembrie

Moldovenii vor afla în decembrie dacă tariful la gaz va crește sau va rămâne stabil pentru iarna 2025-2026. Compania Energocom va prezenta atunci calculele către ANRE, care va decide prețul final aplicabil consumatorilor pentru următoarele luni.

Autoritățile anunță că au asigurat deja 91% din volumul necesar de gaz pentru anul viitor, aproximativ 700 de milioane de metri cubi. Prețul mediu de achiziție pentru această cantitate este estimat la 410 euro pentru mia de metri cubi, însă tariful final va depinde de fluctuațiile lunare și de factorii de piață.

În prezent, consumatorii plătesc 16,74 lei pentru un metru cub de gaz, preț stabilit în decembrie anul trecut, atunci când ANRE a aprobat o majorare de peste 27%. Decizia de acum va stabili dacă nivelul tarifelor va fi ajustat în sus sau menținut pentru a proteja gospodăriile în sezonul rece.

Specialiștii în energie subliniază că securitatea aprovizionării este una dintre priorități, dar stabilitatea prețurilor rămâne un punct sensibil pentru bugetele familiilor și pentru economia națională.

Autoritățile și Energocom promit transparență și comunicare clară, pentru ca populația să fie pregătită pentru eventualele schimbări în costul gazului pe parcursul iernii.