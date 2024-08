Procuratura Generală a Germaniei a emis un mandat de arestare pentru un instructor ucrainean de scufundări, suspectat de implicare în aruncarea în aer a gazoductelor Nord Stream. Acest lucru a fost descoperit în timpul unei investigații comune a publicațiilor germane Süddeutsche Zeitung, Die Zeit și ARD.

În total, trei instructori ucraineni de scufundări sunt suspectați de comiterea unui sabotaj. Un mandat de arestare pentru unul dintre ei, Vladimir Z., a fost emis în iunie. Ancheta consideră că el și complicii săi ar putea atașa explozibili la conductele situate la adâncime, scriu publicațiile. Ultimul loc de reședință al scafandrului a fost orașul Pruszków, la vest de Varșovia. Jurnaliștii l-au sunat și l-au întrebat despre implicarea sa în atacurile teroriste. Vladimir Z. a spus că nu are nimic de-a face cu asta și a închis instant telefonul.

Pe lângă scafandri, anchetatorii germani suspectează alte trei persoane implicate în exploziile Nord Stream. La începutul lunii septembrie 2022, au părăsit portul Hohe Dune din Rostock la bordul iahtului cu vele Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Printre ei, probabil, a fost Vladimir Z. Nava a revenit la Rostock după opriri în Rügen, Bornholm și Kristiansø în Danemarca, precum și în Sandhamn în Suedia și Kolobrzeg în Polonia. Anchetatorii cred că, la un moment dat de-a lungul drumului, scafandrii s-au scufundat pe fundul mării și au atașat dispozitive explozive la conducte.

În timpul anchetei, autoritățile germane au concluzionat că scafandrii profesioniști au fost implicați în explozii. După aceea, anchetatorii și-au îndreptat atenția către instructorii de scufundări de la școala Scuba Family din Kiev. În plus față de Vladimir Z., aceștia sunt Evgeny U. și soția sa Svetlana. Exploziile de la Nord Stream Explozii la gazoductele subacvatice Nord Stream 1 și Nord Stream 2 au avut loc în zonele economice din Suedia și Danemarca în noaptea de 26 septembrie 2022. Înainte de aceasta, The New York Times și The Washington Post au scris că acest lucru ar putea fi rezultatul acțiunilor unui “grup pro-ucrainean”, care a închiriat iahtul Andromeda, a încărcat explozibili pe el într-un port german și apoi a mers la locul exploziilor. Potrivit WaPo, rolul central în organizarea atacului terorist a fost jucat de colonelul, fostul comandant al uneia dintre unitățile forțelor de operațiuni speciale ale Ucrainei, Roman Chervinsky. Potrivit serviciilor secrete olandeze, sabotajul asupra Nord Streams ar fi trebuit să fie condus la acel moment de comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Valeri Zalujnîi. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile privind implicarea Kievului în aruncarea în aer a conductelor de gaz. “Dau ordinele corespunzătoare. Ucraina nu a făcut nimic de acest gen. Nu aș face asta niciodată”, a spus liderul ucrainean. La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a dat vina pe “anglo-saxoni” pentru incident și a numit versiunea implicării “unor ucraineni” “un nonsens”.

