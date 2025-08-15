Vladimir Cebotari: Maia Sandu, care luptă acum cu Estul, a fost instalată în funcția de premier de Moscova

Maia Sandu, care „chipurile luptă cu Estul acum” a fost instalată în funcția de prim-ministru de Moscova. Dezvăluirea aparține liderului Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM. Potrivit lui, oamenii trebuie să înțeleagă că accentele pe care încearcă să le pună în societate actuala guvernare sunt manipulatorii.

„Maia Sandu, cea care acum luptă, chipurile, cu Estul, a fost instalată în funcția de prim-ministru anume de Moscova. Oamenii trebuie să înțeleagă că toate accentele pe care încearcă să le pună în societate anumite forțe politice, să direcționeze atenția publică de la problemele reale și importante, este nimic altceva decât manipulare”, a declarat Cebotari, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4.

Cebotari a mai spus că alianța politică dintre Maia Sandu și Igor Dodon din 2019 a fost creația a două forțe politice externe: Moscova și Berlin.

„Noi toți cunoaștem că guvernarea de atunci, inclusiv majoritatea parlamentară, a fost creată de forțe politice externe. Au acționat două forțe mari, care au ajuns la două mari înțelegeri. Este vorba de Moscova și Berlin. Aceste două forțe au decis formarea coaliției (dintre PSRM și blocul ACUM n.a) de creare a coaliției și instalarea lui Igor Dodon și Maiei Sandu în funcții de conducere în R. Moldova. În acel moment, aceste decizii au fost luate de Berlin și Moscova”, a mai spus Cebotari.