Trump îl spală pe Lukașenko: „Am avut o discuție minunată”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a avut o discuție telefonică cu foarte președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care s-a soldat cu eliberarea a 16 prizonieri ucraineni.

„Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să îl întâlnesc pe președintele Lukașenko în viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Trump pe Truth Social.

Președintele american Donald Trump a reiterat că nu va negocia în numele Ucrainei cu omologul său rus Vladimir Putin, motiv pentru care va lăsa Guvernul de la Kiev să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Moscova, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Trump a făcut aceste afirmații a bordul avionului Air Force One, în timpul zborului spre orașul Anchorage, din statul american Alaska, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

„Vor fi discutate (schimburi de teritorii), dar trebuie să las Ucraina să ia această decizie și cred că va lua o decizie corectă. Dar nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”, a afirmat Trump, potrivit sursei citate.