Ghimpu le cere moldovenilor să voteze PAS

Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a lansat un apel către cetățeni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că miza scrutinului nu este doar componența viitorului Parlament, ci direcția strategică a Republicii Moldova. Astfel, Mihai Ghimpu îi îndeamnă pe cetățeni să voteze PL sau PAS.

„Pe 28 septembrie nu se va face unirea, nu se vor majora pensiile și salariile peste noapte, dar se va decide încotro va merge Republica Moldova: spre lumea civilizată și liberă sau înapoi, acolo de unde încercăm să ne rupem de peste 30 de ani”, a declarat Ghimpu.

Liderul liberal a accentuat că singura opțiune sigură pentru pace, libertate și bunăstare este integrarea europeană, în condițiile în care Rusia reprezintă o amenințare directă pentru securitatea țării. „Nu cred că vreun cetățean, indiferent de limba pe care o vorbește, își dorește să se întoarcă în Tambov sau Vladivostok. Uniunea Europeană înseamnă libertate, economie funcțională și o piață stabilă, nu embargouri și umilință”, a spus acesta.

Ghimpu a amintit că, deși PL rămâne un partid unionist, în actualul context geopolitic prioritatea este menținerea cursului european și consolidarea sprijinului pentru partidele pro-UE. „Astăzi, obiectivul principal este să susținem integrarea europeană și să nu permitem revenirea forțelor pro-ruse la putere. De aceea, Partidul Liberal îndeamnă să votați PL și PAS, pentru o majoritate parlamentară pro-europeană”, a precizat liderul liberal.

În încheiere, Mihai Ghimpu a chemat alegătorii să iasă masiv la urne: „Haideți să dăm încă o dată lupta noastră sfântă, pentru libertate și pentru viitorul european al Republicii Moldova. Pe 28 septembrie, votați PL, votați PAS, votați pentru Europa!”