Gligor, despre declarațiile Irinei Vlah: Mi-aș dori să înțeleagă diferența între impotență și neutralitate

Bașcanul UTA Găgăuzia, ar trebui să înțeleagă că există diferență între impotență și neutralitate, reacționează Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, la declarațiile Irinei Vlah, care s-a arătat deranjată după ce în Republica Moldova au venit primele blindate „Piranha” donate de Germania, transmite Știri.md.

Irina Vlah a emis un mesaj video în care întreba guvenarea PAS de ce înarmează Armata Națională subliniind că astfel ar putea transforma conflictul înghețat din stânga Nistrului în unul „fierbinte”. După mai multe critici, Vlah a emis un nou mesaj în care precizează că „susține ideea de modernizare a Armatei Naționale, dar în contextul statutului de neutralitate al Republicii Moldova”.

„Mi-aș dori foarte mult ca Irina Vlah să înțeleagă că există diferență între impotență și neutralitate. Neutralitatea nu presupune impotență militară și imposibilitatea de a-ți apăra cetățenii de o eventuală intervenție. Republica Moldova are armată, dar este o armată mică, cu capacitate modestă. Am ignorat Armata timp de 30 de ani, în pofida faptului că noi am fost primii care trebuia să învățăm lecția. Din păcate nu am învățat-o. Doamna Vlah ar face bine să nu speculeze cu aceste lucruri. Ceea ce face ea, ține discursuri în limba română, îmi pare mie că este în campanie electorală”, a declarat Gligor în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Cât privește speculațiile fostului consilier a lui Putin, Andrei Illarionov, că trupele ruse ar putea fi desantate în Bugeac, în Ucraina, unde după o eventuală cucerire ar putea să avanseze spre Găgăuzia, apoi spre Transnistria și, în funcție de situație, ar putea încerca chiar să schimbe puterea în Republica Moldova, Ștefan Gligor amintește că Rusia a pierdut peste 20 de corăbii, inclusiv nava „Moscova”.

Ca rezultat Rusia și-a retras corăbiile de pe litoral și, cel puțin în actualele circumstanțe, este puțin probabilă ori chiar imposibilă dislocarea vreunui desant dinspre Marea Neagră.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!