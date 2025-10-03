Grosu cere finalizarea reformei teritorial-administrative înainte de alegerile locale din 2027

Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat astăzi un apel ferm: reforma teritorial-administrativă trebuie implementată până la alegerile locale din 2027. Niciun răgaz, nici o etapă amânată — decizia trebuie luată și pusă în practică în termeni clari și concreți.

Într-o emisiune televizată, Grosu a explicat că o reformă lăsată pe agenda viitorului legislativ ar deveni aproape imposibil de realizat, odată ce noii primari și consilii vor fi deja instalați. „Trebuie să luăm o decizie clară: dacă vrem reformă, să o facem acum, nu după ce schimbăm echipele locale”, a subliniat el.

El a menționat că discuțiile despre reorganizarea raioanelor sau schimbări de denumiri sunt mai puțin importante decât eficientizarea structurilor administrative. Sunt localități cu doar 20-30 de locuitori și primării care nu pot susține servicii de calitate. Reforma trebuie să se bazeze pe realitățile demografice și pe logică administrativă, nu doar pe hărți simbolice.

Grosu a mai legat tema administrației de reformarea învățământului: școli care funcționează la capacitate redusă ar trebui reorganizate, investiții concentrate, iar transport și facilități pentru elevi garantate. El susține că prioritățile nu trebuie să fie cantitatea legată de teritoriu, ci calitatea serviciilor oferite.

Argumentele sale sunt pragmatice: economii de costuri, alocări mai eficiente ale fondurilor publice, și o administrație care poate răspunde la nevoile reale ale cetățenilor. Reforma nu este un capriciu, ci o necesitate structurală, spune Grosu.

Cu toate acestea, provocările sunt mari: interese locale, opoziție politică, temeri de pierdere a identității locale și riscul de a jigni comunități pentru care funcțiile administrative sunt un simbol. Pentru succes, reforma trebuie asumată politic și comunicată transparent.