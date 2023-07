Grosu: „De doi ani, R. Moldova merge pe o cale nouă. Vrem ca până în 2030, Uniunea Europeană să fie la noi acasă”

De doi ani, Republica Moldova merge pe o cale nouă – calea aderării noastre la marea familie europeană. Vrem ca până în 2030, Uniunea Europeană să fie la noi acasă și ca niciodată să nu mai fim blocați în drumul nostru pentru dezvoltare și bunăstare, a declarat astăzi președintele Parlamentului, Igor Grosu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a prezentat un raport privind acțiunile întreprinse de guvernare în ultimii doi ani, transmite Nordnews.

„La 11 iulie se împlinesc doi ani de când cetățenii au obținut o victorie, o victorie în fața hoților și a celor care au sărăcit această țară de-a lungul anilor, o victorie care părea aproape imposibilă cu câțiva ani înainte. De doi ani, Republica Moldova merge pe o cale nouă – calea aderării noastre la Uniunea Europeană. Nu putem face în doi ani tot ce am ratat timp de 30 de ani, dar am început lucruri importante. Vrem ca până în 2030, Uniunea Europeană să fie la noi acasă și ca niciodată să nu mai fim blocați în drumul nostru pentru dezvoltare și bunăstare. În continuare e nevoie de multe eforturi și de unitate. UE ne susține în acest drum”, a declarat Igor Grosu.

De asemenea, speakerul a mai menționat că „ne aflăm în cea mai responsabilă perioadă din istoria Republicii Moldova”. „2023 este un an în care trebuie să avansăm ireversibil în calea noastră spre integrare europeană, să începem negocierile și să dezvoltăm Moldova. Este un efort mare care nu ține doar de deputați, miniștri, dar de fiecare funcționar la nivel local sau central, depinde de fiecare moldovean aflat în țară sau peste hotare. Știu câte probleme mai sunt încă în Moldova. Vreau ca moldovenii să trăiască ca europenii, pentru că merită. Am vrea să putem face aceste lucruri mai repede, însă mocirla în care a fost scufundată Moldova timp de decenii este greu de limpezit peste noapte”, a spus Igor Grosu.

Oficialul a adăugat că „în pofida tuturor crizelor, în ultimii doi ani, au fost începute schimbări în cele mai importante domenii”. „Am pornit lucruri importante în justiție, am obținut aplicarea de sancțiuni internaționale împotriva fugarilor și a grupărilor care încearcă sa destabilizeze țara, am făcut posibilă confiscarea extinsă, am introdus amenzi și pedepse mai dure pentru corupția electorală, am întors cetățenilor Aeroportul Chișinău”, a conchis Igor Grosu.

Raportul a fost prezentat în dimineața zilei de astăzi în fața Parlamentului, Igor Grosu fiind însoțit de premierul Dorin Recean, deputați și primari PAS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!