Gruparea „Borman”, destructurată în Spania: fabrici clandestine, exploatare și milioane din contrabandă

Autoritățile spaniole au dat o lovitură dură grupării criminale conduse de Oleg Pruteanu, cunoscut sub porecla „Borman”. Într-o operațiune de amploare desfășurată în Andaluzia, au fost descoperite fabrici ilegale de țigări, migranți exploatați și rețele de contrabandă ce aduceau pierderi uriașe bugetului spaniol.

Trei fabrici clandestine, situate în Málaga, Córdoba și Sevilla, funcționau non-stop, producând zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute. Activitatea aducea câștiguri uriașe pentru rețea, dar și pierderi de peste două milioane de euro pe zi pentru statul spaniol.

În timpul descinderilor, anchetatorii au salvat 18 migranți care erau forțați să muncească în condiții inumane. Dormeau și lucrau în aceleași încăperi, fără zile libere, fără plată, sub amenințarea unor datorii inventate. Spațiile erau complet izolate, cu ferestre acoperite, pentru a ascunde activitatea ilegală.

Operațiunea s-a soldat cu arestarea a 21 de persoane, acuzate de trafic de persoane, fraudă fiscală, contrabandă de tutun și apartenență la un grup criminal organizat. Bunurile confiscate depășesc trei milioane de euro.

Legăturile cu Republica Moldova au fost confirmate de surse oficiale, care spun că aripa spaniolă a grupării „Borman” era implicată direct în coordonarea activităților ilegale pe teritoriul Spaniei.

Autoritățile consideră această acțiune una dintre cele mai mari operațiuni împotriva producției ilegale de tutun din Europa și un pas decisiv în combaterea sclaviei moderne și a crimei organizate.