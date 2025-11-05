Guvernul denunță Acordul cu Rusia privind centrele culturale. Reacția lui Peskov

Cabinetul de miniștri a votat astăzi proiectul care prevede denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova acum 27 de ani.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a subliniat că procedura de denunțare este inițiată la propunerea Ministerului Afacerilor Externe din mai multe considerente. Potrivit lui, în baza acestui Acord, în 2009 a fost înființat, sub directa administrare a Ambasadei Rusiei, Centrul Rus de Cultură și Știință. Acesta este finanțat și administrat de către o agenție din subordinea directă a președintelui rus, gestionată de Ministerul rus de Externe.

„Agenția se află sub sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă”, afirmă Cristian Jardan.

Potrivit lui, în contextul tentativelor repetate de destabilizare și al atacurilor informaționale ale Federației Ruse în Republica Moldova, acest Acord poate fi folosit pentru promovarea narativelor distorsionate din partea rusă, prezentând un risc pentru securitatea informațională a Moldovei.

Acordul cu Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost semnat la Moscova pe 30 octombrie 1998. Proiectul de lege cu privire la denunțare urmează să fie aprobat de Parlament.

Reacția Kremlinului la denunțarea aprobată de Guvern nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că Republica Moldova „antagonizează tot ce este legat de Rusia”. Potrivit lui, această politică este în detrimentul propriului popor, iar Kremlinul privește cu regret o asemenea poziție a Chișinăului.