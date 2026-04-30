„Iahturi luxoase, apartamente în Dubai, zboruri private”. Abush despre luxul în care trăiesc Andreea Bostanica și mama ei, Angela

Scandalul dintre Abush și Andreea Bostănică intră într-o nouă fază explozivă, care începe să capete proporții uriașe. Akbar Abdullaev este determinat să își recupereze banii de la influenceriță pe cale legală. După seria dezvăluirilor, apar unele elemente pe care nimeni nu le știa despre Andreea Bostanica, dar și despre mama ei, Angela, care ridică miza conflictului la un nivel fără precedent. Cine este în spatele celor două…

Potrivit reprezentanților afaceristului, pe lângă procesele civile deja cunoscute, există și un al treilea dosar, de natură penală, deschis împotriva mai multor persoane, inclusiv împotriva Andreei Bostanica și a mamei acesteia. În cadrul acelui dosar, Abush s-a constituit parte civilă și cere daune morale în valoare de 50.000 de euro.

Avocații susțin că situația a degenerat într-un context extrem de tensionat, în care au existat inclusiv amenințări grave la adresa vieții lui Abush. Declarațiile vin după ce Abush a acuzat public, în interviurile acordate pentru CANCAN.RO, că relația cu Andreea Bostanica s-ar fi transformat într-un „coșmar juridic” și că în spatele influenceriței ar exista „o adevărată echipă de escroci”.

„Andreea și Angela Bostanica aveau acces la yacht-uri luxoase și apartamente în Dubai”

Echipa de consilieri juridici ai lui Akbar Abdullaev vorbește despre un stil de viață ostentativ afișat de Andreea Bostanica și mama sa (celebrele postări de pe social media, în care infuencerița epata cu tot felul de cadouri și o viață de lux greu de atins doar din munca din mediul online). Iar în spatele acestei vieți opulente s-ar afla un anturaj extrem de influent și greu de atins.

Potrivit avocaților, cele două ar fi avut acces la „resurse considerabile”, menționând zboruri private, hoteluri ultra-luxury, iahturi, apartamente în Dubai și mașini exclusiviste. În plus. un alt detaliu care ridică semne de întrebare apare în legătură cu fratele influenceriței. Se pare că el ar fi fost persoana care menținea legături în zona Asociației Internaționale de Box și care ar fi preluat bijuterii Cartier și Graff de la curieri veniți din Moscova.

„Legat de procesul nr. 2 e și procesul nr. 3 – care e unul penal, deschis împotriva mai multor persoane, inclusiv cele două, mama și fiica, unde domnul Abdullaev s-a constituit și parte civilă cu suma de 50.000 euro, pentru prejudicii morale.În acel context, așa cum am arătat, au fost formulate amenințări de o gravitate deosebită, inclusiv la adresa vieții domnului Abdullaev.

Stabilirea exactă a situației de fapt revine organelor de cercetare penală, însă, la momentul respectiv, aceste manifestări păreau să fie susținute de convingerea persoanelor implicate că beneficiază de protecția unor cercuri influente din Rusia.Din informațiile existente si publice, de altfel, doamnele Bostanica aveau acces la resurse considerabile, (zboruri private, hotele de 7 stele, yaht-uri luxoase, apartamente in Dubai, automobile fara pereche) și la un anumit nivel de influență, de natură să le confere un sentiment accentuat de siguranță. Așa cum s-a arătat deja, fratele domnișoarei Andreea Bostanica era persoana care menținea legături în zona Asociația Internațională de Box.

El era cel care prelua bijuteriile Cartier si Graff de la curierii din Moscova. În ansamblu, contextul contura aparența unui mediu extrem de privilegiat. Cu toate acestea, ulterior se observă o schimbare notabilă, manifestată prin dispariția aproape imediată a acestei afișări ostentative a luxului.Domnul este hotărât să ducă demersurile până la capăt, în vederea aflării adevărului și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate, cu atât mai mult cu cât, la un moment dat, a avut temeri serioase pentru siguranța sa personală, au declarat reprezentanții legali ai lui Abush.

Acum, interesantă este și cea mai recentă reacție pe care a avut-o Andreea Bostanica în mediul online, în timp ce se pregătește de procesul cu Abush. A postat un sound virat, în care se aude pe fundal „Să-mi dai banii înapoi”, iar șatena gesticulează un „nu” hotărât, iar descrierea pusă de ea a fost „Nu dau nimic”.