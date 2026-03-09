Igor Boțan critică modificarea Legii vettingului: PAS dă dovadă de aroganță

Comentatorul politic Igor Boțan consideră că majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a dat dovadă de aroganță și de lipsă de dialog cu opoziția atunci când a redus numărul de voturi necesare pentru numirea membrilor în comisiile de vetting.

În cadrul unei emisiuni marca Europalibera.org, analistul a comentat modificările adoptate de Parlament pe 5 martie. Conform noilor prevederi, dacă o primă tentativă de numire a membrilor comisiilor de vetting nu întrunește majoritatea calificată de 61 de voturi, aceștia pot fi desemnați ulterior cu votul a 51 de deputați.

Modificarea legislativă a venit după ce, cu o săptămână mai devreme, Parlamentul nu a reușit să numească doi membri în comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția a respins candidatura juristului olandez Herman von Hebel, fost președinte al comisiei pre-vetting, pe care l-a considerat o figură controversată.

Autoritățile au argumentat că votarea repetată cu majoritate simplă ar permite evitarea blocajelor în procesul de vetting, care trebuie finalizat până la sfârșitul anului și reprezintă una dintre cerințele formulate de Comisia Europeană în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Opoziția susține însă că modificarea ar fi fost făcută special pentru a facilita numirea lui Herman von Hebel, care a fost desemnat în funcție a doua zi, cu votul a 53 de deputați PAS.

Igor Boțan afirmă că majoritatea parlamentară ar fi trebuit să caute un compromis cu celelalte fracțiuni parlamentare, în loc să modifice regulile.

„PAS, prin comportamentul său, demonstrează că pășește peste orice fel de obstacol de o manieră nu tocmai elegantă și acest lucru deranjează. Sunt argumente pertinente de ce trebuie grăbită această reformă a justiției, pentru că este necesară. Dar cum rămâne cu predictibilitatea legislativă?”, a declarat analistul.

Potrivit acestuia, astfel de acțiuni riscă să creeze tensiuni politice și să afecteze încrederea în procesul de reformă.

În cadrul aceleiași emisiuni, analistul și publicistul Nicolae Negru a declarat că participarea opoziției la selectarea membrilor comisiilor ar fi fost de dorit, motiv pentru care inițial fusese stabilit pragul de 61 de voturi, recomandat inclusiv de Comisia de la Veneția.

Totuși, Negru consideră că opoziția nu a prezentat argumente suficient de solide împotriva candidaturii lui Herman von Hebel și că acesta este un profesionist recomandat de instituțiile europene.

Amendamentul care reduce pragul de voturi a fost introdus într-un proiect privind protecția sporită a judecătorilor și procurorilor, adoptat în lectura a doua. Legea a fost promulgată rapid de șefa statului și a intrat în vigoare a doua zi, după publicarea în Monitorul Oficial.

Între timp, opoziția a anunțat că va contesta modificările la Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Potrivit lui Igor Boțan, judecătorii constituționali au la dispoziție șase luni pentru a examina sesizarea.

Analistul avertizează că, dacă instanța va constata nereguli în procedura de adoptare, procesul ar putea fi reluat de la zero, ceea ce ar însemna pierdere de timp în reforma justiției. „Graba strică treaba”, a concluzionat el.