„Nu va fi încă un mandat al Maiei Sandu?” Șefa statului, iritată de internauții care întreabă pe rețele dacă va mai candida

Maia Sandu declară că nu va mai candida la funcția de președinte, pentru un al treilea mandat. „Respect Constituția, este foarte bine că e limitat în Constituție termenul pentru președinte și sper să rămânem în continuare o democrație”, a declarat șefa statului, la emisiunea Cabinetul din umbră de la Jurnal tv.

„Am văzut pe grupurile Maiei Sandu sondaje: O doriți președintă pentru încă un mandat?”

„Acestea nu sunt grupurile mele.”

„Ce sunt acestea, ca să înțelegem?”

„Nu candidez.”

„Nu va fi încă un mandat al Maiei Sandu?”

„Respect Constituția. Poate oamenii sunt bine intenționați, dar vreau să-i rog pe cei care scriu asemenea lucruri că fac rău societății noastre și încrederii în Constituție. Este foarte bine că e limitat în Constituție termenul pentru președinte și sper să rămânem în continuare o democrație și vă rog să nu mai scrieți asta nici cei bine intenționați, nici ceilalți”.