Igor Dodon încearcă să convingă lumea că nu-i omul rușilor. Ce înseamna „ai noștri sunt aproape” ?

Fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon a explicat ce a avut în vedere cînd a spus „Ai noștri sunt deja aproape”, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din UTA „Găgăuzia”. Dodon susține că declarația a fost ruptă din context și s-a referit la „deputații săi” și nu la „ruși sau altcineva”.

„Știu că cei de la SIS îmi înregistrează declarațiile la toate întâlnirile (cu alegătorii – n. red.) M-am adresat lor, „băieți, voi sunteți aici?” Apoi am zis, „înregistrați!”. Am zis „ai noștri sunt alături”, avându-i în vedere pe deputații mei. Nu m-am referit la ruși sau altcineva. Ei au tăiat această frază și asta apare în toată presa. Mereu am fost pentru acest stat, sunt împotriva lichidării R. Moldova. Da, vreau să fim prieteni cu Rusia și Europa, niciodată nu am ascuns acest lucru”, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnoie” de la TVC 21.

Amintim că, ex-președintele Igor Dodon, a făcut o afirmație controversată în cadrul unei întâlniri cu alegătorii din Găgăuzia, pentru susținerea candidatului la funcția de bașcan, Grigori Uzun. Igor Dodon a declarat: „vă rog să nu dați mâinile în jos. Ai noștri sunt deja aproape”, fără a preciza atunci despre cine e vorba.

„Trebuie să prietenim cu Rusia. Nu împotriva Europei, dar pentru că avem nevoie de o piață ieftină, de carburanți ieftini pentru fermieri. Avem nevoie de gaz și energie electrică ieftine. Altfel nicidecum. De aceea, vreau să vă rog să nu lăsați mâinile în jos. Totul va fi bine, vom rezista. Ai noștri sunt deja aproape”, a spus Igor Dodon în cadrul acelei întâlniri.

Pe 31 martie, președintele Asociației Ucrainenilor din Republica Moldova „Împreună”, Mihail Bagas, a anunțat că organizația a depus un denunț la PG prin care cere oamenilor legii să investigheze declarația făcută de ex-președintele țării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!