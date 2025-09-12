Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei și pâinea – 16 copeici. Gata, e istorie

„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pâinea – 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”.

„Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pâinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. Sunt două lucruri pe care trebuie să le facem: să ne asigurăm că plătim un preț pentru gaz și electricitate rezonabil, adică nu mai scump decât pe piață, și să mărim veniturile oamenilor. Asta trebuie să facem. Dar nu să le promitem că o să fie 10 lei metrul cub. Nu există așa ceva”, a declarat Igor Grosu la o întâlnire cu cetățenii.