În 2023, REGINA MARIA a deservit peste 8% din nevoile de sănătate ale românilor

Fady Chreih, CEO REGINA MARIA: Suntem parte integrantă din sistemul de sănătate din România • Femeile accesează servicii de prevenție de 3 ori mai mult ca bărbații și merg la medic pentru a-și rezolva problemele de sănătate de 2 ori mai mult; • Analizele si ecografia de tiroidă reprezintă cele mai frecvente proceduri de prevenţie în ultimul an, urmate de testele specifice de gen – Testare Babeș Papanicolau, pentru femei, respectiv PSA, pentru bărbaţi; • Numărul analizelor medicale din rețea s-a triplat în 2023 comparativ cu 2018; • Abonații Regina Maria au efectuat în medie 7 vizite medicale, cu 27,3% mai multe decât media de 5,5 înregistrată de OECD pentru pacientul român;

• În ultimul an, abonaţii Regina Maria au economisit #peabonament aproape 300 mil. EUR; • 1 din 5 angajaţi din mediul privat din România are un abonament Regina Maria; • Studiul „Health of the Nation”, realizat pe baza analizei datelor interne REGINA MARIA, realizează o radiografie a sănătății pacienților rețelei și al modului în care aceștia accesează serviciile medicale.

București, octombrie 2024: Femeile accesează servicii de prevenție de 3 ori mai mult ca bărbații și merg la medic pentru a-și rezolva problemele de sănătate de 2 ori mai mult ca aceștia, arată concluziile studiului „Health of the Nation”, realizat de rețeaua de sănătate REGINA MARIA, pe baza analizei datelor sale interne. Această proporţie se menţine atât în rândul abonaţilor, cât și în rândul pacienţilor care nu au abonament. Cele mai frecvente proceduri de prevenţie realizate în cadrul rețelei în ultimul an sunt analizele uzuale de sânge si ecografia de tiroidă, urmate de testele specifice de gen – Testare Babeș Papanicolau -pentru femei, respectiv PSA -pentru bărbaţi. Screening-ul cancerului de sân, dermatologic și pulmonar – în cazul femeilor, respectiv dermatologic și pulmonar – în cazul bărbaților completează topul procedurilor de screening . „Radiografia sănătăţii pacienţilor reţelei, numită ‘Health of the nation’, din ultimii doi ani – post pandemie, este un proces complex care ne scoate în evidenţă trăsături și comportamente legate de sănătate în fiecare etapă parcursă de un pacient: de la prevenţie, la diagnostic, tratament și evaluare medicală”, a declarat Fady Chreih, CEO, REGINA MARIA. Pacientul cu abonament a accesat, în medie, 23 de analize în ultimul an, de aproape 2 ori mai mult ca pacientul fără abonament medical. Datele REGINA MARIA arată că numărul analizelor medicale din rețea s-a triplat în 2023 comparativ cu 2018. Analizele cele mai solicitate sunt hemoleucograma, ALT (alaninaminotransferaza), creatinina serică, glucoza serică și AST (aspartataminotransferaza), reflectând nevoile de monitorizare a stării generale de sănătate, a funcţiilor hepatice și renale, precum și a nivelelor de glucoză. Se observă, de asemenea, creșteri semnificative ale analizelor de colesterol, mai ales după pandemie. „Aceste rezultate ne arată o creștere semnificativă a numărului de analize de rutină efectuate de pacienţi, un semn clar că oamenii devin tot mai preocupaţi de sănătatea lor și de prevenirea problemelor medicale. Această tendinţă este extrem de încurajatoare, reflectând o conștientizare sporită a importanţei monitorizării regulate a stării de sănătate și a detectării timpurii a posibilelor afecţiuni. Ne bucurăm să vedem cum pacienţii noștri încep să acorde o atenţie deosebită prevenţiei și să adopte un comportament proactiv în îngrijirea propriei sănătăţi. De asemenea, observăm o creștere semnificativă a testărilor genetice în ultimii cinci ani, ceea ce ne confirmă faptul că acest tip de diagnostic devine din ce în ce mai cunoscut și utilizat”, a afirmat Dr. Radu Boari, Medic primar, Medicina Muncii. Dacă, în anul 2018, un pacient REGINA MARIA efectua, în medie, 6,23 analize pe an, în 2023, acesta efectuează, în medie, 10,18 analize de laborator pe an. REGINA MARIA acoperă 8% din nevoia de servicii medicale a pacienților din România Conform datelor studiului, în 2023, REGINA MARIA a deservit 8,3% din populaţia înregistrată a României, ca parte complementară a sistemului naţional de sănătate, degrevând sistemul public de o supraaglomerare în livrarea servicilor medicale necesare pacienților „Am spus-o și vom continua să o repetăm: REGINA MARIA este parte integrantă din sistemul de sănătate din România. Prin tot ceea ce dezvoltăm, prin toată infrastructura pe care o construim, sprijinim sănătatea românilor. Pacienţii ne confirmă acest lucru, accesând de la an la an din ce în ce mai multe servicii medicale, iar datele ne arată că, astfel, degrevăm o parte foarte importantă din sistemul public de sănătate”, a subliniat Fady Chreih, CEO, REGINA MARIA. Un rol cheie îl dețin abonamentele medicale, care susțin prevenția și încurajează românii să aibă grijă de sănătatea lor, mergând proactiv la medic. Conform datelor, abonații Regina Maria au efectuat, în medie, 7 vizite medicale anual, cu 27,3% mai multe decât media de 5,5 înregistrată de OECD pentru pacientul român în general. „Cultivăm prevenţia prin abonamentele medicale. Nu este o exagerare, ci un fapt demonstrat de toate rezultatele înregistrate până acum – creșterea portofoliului nostru de companii, rata de retenţie de peste 98% a partenerilor noștri, evoluţia ratei de accesare a serviciilor de către abonaţi – și de statisticile la care avem acces: un abonat merge la medic în medie de 7 ori pe an. Suntem deja martorii unei schimbări profunde a comportamentului românilor în ceea ce privește prevenţia. Abonaţii noștri nu doar că sunt mai conștienţi și mai informaţi în ceea ce privește sănătatea lor, dar și dezvoltă, mai departe, în rândul familiei și al cercului de prieteni, mersul proactiv la medic”, a afirmat Andreea Minuţă, Director Executiv, Divizia de Abonamente Regina Maria. Totodată, abonamentele susțin pacienții și în realizarea de economii atunci când vine vorba de cheltuielile pentru sănătate. Numai în 2023, prin accesarea serviciilor gratuite sau cu discount, abonaţii Regina Maria au economisit #peabonament aproape 300 mil. EUR. Mai mult, conform datelor rețelei, 1 din 5 angajați din mediul privat din România deține un abonament în cadrul rețelei.

