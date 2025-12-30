În R. Moldova, unul din cinci elevi este victimă a bullyingului

Cazul de violență asupra unei fetițe de 13 ani, agresată de alte tinere din raionul Ialoveni, readuce în prim-plan problema agresivității în rândul tinerilor și lipsa mecanismelor de prevenire. Autoritățile recunosc faptul că nu sunt soluții rapide și trebuie implicarea constantă a părinților, a școlii și a comunității. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va lansa un serviciu de asistență psihosocială pentru copii și familii aflate în dificultate. Psihologii vor merge astăzi la locul incidentului.

„Modul în care se privim astfel de cazuri nu este atât de simplu. Adică nu există o baghetă magică să intervenim printr-un serviciu și să prevenim aceste cazuri. Aceste cazuri pot fi prevenite atunci când fiecare actor din comunitate și societate ia o anumită atitudine. Vorbim de părinți care cresc copiii și care le dau o educație parentală. Vorbim, într-adevăr, de școală, unde acest fenomen trebuie să fie prevenit prin lecții de dezvoltare personală, prin programe pe care le oferă psihologul școlii”, spune Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat in acest caz iar specialiștii Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică vor face o ancheta.

„Pentru a discuta cu colegii de clasă, pentru a discuta cu instituția în ansamblu, pentru a stabili în ce măsură au existat semnale cu privire la un comportament neadecvat raportat anterior și în ce măsură acele semnale au fost transmise instituțiilor abilitate. În egală măsură, mă aștept ca Ministerul Afacerilor Interne să pornească un cauză penală, dacă nu au făcut-o deja, pe marginea acestui caz, pentru că vorbim de persoane responsabile care au mai mult de 14 ani și, respectiv, sunt pasibile de răspundere în cazul vătămărilor corporale grave”, precizează Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

„Sunt materiale în lucru. Urmează să avem toate detaliile, pentru că sunt, inclusiv, mai multe persoane care urmează a fi audiate pe marginea acestei informații și, bineînțeles, se va acționa corespunzător, fie prin atragerea la răspundere a părinților contravențional, fie printr-o cauză penală, în funcție de elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz”, menționează Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne.