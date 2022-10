Inamicii României din presă! Cine sunt oamenii toxici din media care fac tot posibilul ca România să rămână o țară UE de mâna a doua! Cum au încercat sa dinamiteze aderarea la spațiul Schengen!

In urma unei analize a spatiului media romaniatv.net a observat o serie de voci care critica explicit si dur procesul de aderare la Schengen. Desi aparenta unanimitate atat in spectrul politic cat si in spatiul media parea una fireasca, totusi exista mici crapaturi in acest front comun pe care societatea civila l-a facut.

Romania are in aceste zile sansa unica de a castiga ceea ce deja merita de ani buni, sa fie acceptata in spatiul Schengen. Obiectivul de tara nr. 1 pe care toata clasa politica indiferent de culoare sau agenda il considera crucial pentru dezvoltarea tarii noastre este insa criticat puternic si prezentat ca fiind un cataclism de catre o serie de jurnalisti si institutii media. Intr-o incercare disperata operatiunea de tip “Gica Contra” este evident una orchestrata de interese personale ale celor care deservesc alta agenda decat cea natioanala si europeana. De la “cadoul otravit” pana la “nu meritam sa ne bucuram de drepturi egale cu alte tari UE” jurnalistii “vuvuzea” fac multa galagie pentru a-si satisface “sponsorii” sau “donatorii”, dupa caz.

Toata lumea intelege importanta aderarii Romaniei la Schengen, asa ca nu vom enumera aici avatajele pe care le implica acceptarea tarii noastre in grupul tarilor europene fara granite. Totusi ceea ce vom enumera sunt numele inamicilor Romaniei din presa digitala care urla de mama focului ca Schengen este o nenorocire ce se va napusti asupra tarii noastre: Ioana Ene Dogioiu (spotmedia.ro), Dan Tapalaga (g4media.ro), Magda Gradinaru si Mogulul USR Andrei Siminel, patronul ziare.com.

In textul de mai jos nu-i vom descrie pe cei enumerati mai sus pentru ca antecedentele lor si derapajele de la “dentologie” si “jurnalismul in interes public” i-au facut deja notorii in piata media. Reamintim insa doar faptul ca jurnalistii enumerati au sustinut in cor, si aplaudat din tastaturi ani de zile regimul Basescu, pentru ca ulterior sa scuipe unde au pupat. Apoi cu pretentii mesianice l-au picat pe Klaus Iohannis in culorii vii si l-au proslavit intens doar ca un mandat mai tarziu sa se lepede de el si sa se comporte ca si cum nimic nu s-a intamplat.

N-avem dovezi, dar asta nu ne impiedica sa presupunem ca banda de inamici ai Romaniei din presa lucreaza organizat si sunt sponsorizati puternic dintr-o zona care nu vrea deloc ca granitele Europei sa se deschida total Romaniei. Intr-o perioada tulbure cu razboi la granita omogenizarea spatiului european si intarirea granitei de est a Europei ar putea sa incurce calculele politice si geo-strategice ale celor care din umbra le soptesc jurnalistilor “independenti si onesti” ce taste sa apese atunci cand isi scriu articolele de opinie.

Analiza pe text Ioana Ene Dogioiu – “Schengen este un cadou otravit pentru romani” (9 Octombrie)

Editorialista spotmedia.ro Ioana Ene Dogioiu este una dintre cele mai virulente jurnaliste care are pareri putine dar fixe si hotarate referitoare la cat rau ii poate face tarii noastre aderarea la Schengen. Fara a avea pretentia unei interpretari de tipul “ce a vrut autorul sa spuna” vom reda mai jos o serie de pasaje integrale din textul sau intitulat mai mult decat sugestiv: “Schengen, un cadou otravit”

“Da, pe termen scurt va fi veselie mare după intrarea în Schengen. Dar pe termen lung este un cadou otrăvit pentru romani.”

“Da, vom fi în Schengen, până în Grecia nu vom mai opri motorul, însă toate relele de acum vor continua să ne macine, vom fi la fel de săraci, de înapoiați, de expuși, conduși de aceiași inepți adesea infractori. Ăsta e prețul și asta ascunde solidaritatea pe care o cerem acum Europei.”

“Dar practic o țară cu probleme grave de integritate și, mai ales ale Justiției, nu este o țară sigură, în special la frontiera Spațiului Schengen cu poate cea mai problematică regiune extracomunitară.”

Intr-un text delirant, plin de venin, Dan Tapalaga arunca cu pietre in toata lumea. Aceleasi 3 teme recurente pe care jurnalistul le (a)mestecă in toate editorialele sale, justitia, coruptia si Dragnea – OUG 13 ies si aici la suprafata. Sarind de la o idee la alta jurnalistul omite sa vorbeasca prea mult despre avantajele Schengen economice si logistice pentru Romania si muta discutia pe singurul teren unde el “joaca acasa”, politicenii rai si corupti care vor marca “o victorie” nemeritata. Printre paragrafe se poate citi clar aversiunea fata de perspectiva optimista a tarii noastre de a fi acceptata in spatiul comunitar, jurnalistul omitand orice beneficiu pe care il vor avea cetatenii romani si companiile pentru care avantajele sunt doar incontestabile.

Redam si aici mai jos cateva paragrafe din text care vorbesc de la sine.

“Dar merită puterea politică de la București un asemenea premiu din partea Bruxellesului? Merită să cauționeze Comisia Europeană regresele evidente înregistrate de România în ultimii ani în domeniul justiției? Are ce căuta în clubul statelor civilizate o țară cu dezechilibre democratice tot mai mari, cu o presă cumpărată aproape integral cu milioane de euro cash de partidele politice?”

“Ar fi o eroare ca România să fie premiată din moment ce ea nu se află prea departe de Ungaria și Polonia. Cele două țări sunt azi pedepsite cu tăieri de fonduri și alte proceduri de sancționare de către Bruxelles.”

“Își permite UE să premieze un stat care aruncă în aer statul de drept, făcând scăpate peste noapte armate de corupți și rețele de crimă organizată?”

“Ar fi însă o eroare cu efecte distrugătoare pe termen lung dacă UE va lua o decizie cu ochii închiși, negociată politic. (…) Ar fi însă o eroare cu efecte distrugătoare pe termen lung dacă UE va lua o decizie cu ochii închiși, negociată politic.”

Atat de mandru a fost Dan Tapalaga de textul sau de opinie incat a rugat o colega mai iscusita sa-l traduca si in limba engleza si sa-l publice pe site si in aceasta varianta pentru toti cititorii din corporatii, ambasade si din afara tarii care il sustin si-l incurajeaza pe Dan in lupta sa cu dusmanul invizibil. Mentionam ca site-ul g4media.ro este un site in limba romana care dincolo de publicitatea comerciala de unde incaseaza bani, primeste si sume nedivulgate publicului din donatii anonime de la cititori, ONG-uri si companii private. Aceasta a doua sursa de venit fiind conform unor surse avizate din piata principalul canal de finantare al luptei editoriale pe care jurnalistii de acolo o duc la ordin in functie de donatiile “sponsorilor”, conform vechii zicale romanesti “cine plateste pune muzica”.

Milionarul Siminel,

un ambitios om de afaceri cu veleitati de jurnalist s-a incordat editorial la echipa de soldati ai tastaturii din subordine ca sa produca repede un text din care sa reiasa ca e haos la granitele Romaniei si ca tara noastra nu merita sa intre in Schengen. Fara sa stea prea mult la discutii angajatii mogului USR au incropit si ei cum s-au priceput un text bazat pe nimic si fara nicio urma de documentare.

“Cum se mobilizează România să treacă de examenul Schengen. Celulă de grad zero la MAI: polițiștii care nu știu engleză, scoși de pe traseul experților” este titlul articolului in care aproape fiecare paragraf incepe sau se termina cu “surse ziare.com” sau cu “a transmis sursa ziare.com”. Era de asteptat ca un text de o asemenea anvergura, publicat fix cu o zi inainte de vizita premierului Olandei, Mark Rutte, ultimul contestatar al Romaniei in procesul de aderare la Schengen, sa fie ceva mai bine documentat si bazat pe fapte nu pe “surse”.

Afaceristul Andrei Siminel este cunoscut si renumit in piata media pentru imixitiunile burtale pe care le are in procesul jurnalistic al redactiilor pe care le patroneaza. Interesele sale de aceasta data au dictat materialul de deschidere al site-ului unde domnia sa plateste toate salariile. Si chiar daca nu exista nicio informatie pe care textul se baza, n-a fost nicio problema ca el sa fie publicat pe prima pagina a site-ului.

Analiza pe text Maga Gradinaru – “Pe hârtie, Schengen nu e legat de MCV, dar e un argument pentru guvernele vestice, pentru a bloca aderarea României. Cât e de corect?”

Jurnalista spotmedia.ro Magda Gradinaru mentine si ea registrul colegei sale, Ioana Ene Dogioiu dar insinueaza mult mai subtil problema MCV-ului si a coruptiei ca fiind motivele pentru care Romania nu ar merita sa fie acceptata in Schengen. Ca si in cazul colegei sale de redactie in textul sau nu se regaseste nicaieri prezentat absolut niciun avantaj de ordin economic sau social pentru cetatenii Romaniei. Textul sau face o contextualizare a situatiei Romaniei si Bulgariei dar pleaca de la intrebarea: Este corect ca România și Bulgaria să beneficieze de contextul agresiunii militare la scară largă a Rusiei în Ucraina și să fie accelerată aderarea la Schengen?

Redam mai jos doar cateva pasaje din text:

“Dar dacă România aderă la Schengen, chiar dacă politicienii de la București nu și-au făcut treaba, cum vor folosi aceștia situația?”

“Care vor fi costurile reale pentru români? Vor circula mai ușor în Schengen, dar se pot trezi cu fondurile europene blocate sau cu probleme sociale legate de corupție, care antrenează, știm prea bine, sărăcie și consecințe extreme: corupția ucide.”

“Românii nu sunt cetățeni de rang secund, dar o eventuală decizie negativă ar putea fi prezentată exact în acest registru resentimentar, când, de fapt, autorii morali ai unui blocaj sunt politicienii de la putere, nu Bruxelles-ul.”

