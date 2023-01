Înarmarea Moldovei ar putea dezgheța conflictul din Transnistria, spune Vlah. Grosu numește speculațiile ipocrite, alimentate de Rusia

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că declarațiile liderului Găgăuziei, care a afirmat că „înarmarea Moldovei ar însemna încălzirea conflictului din Transnistria înghețat”, sunt speculații alimentate de Rusia.

„Sunt exponenți ai coloanei a cincea, sunt exponenții Kremlinului, care au fost alimentați 30 de ani de zile ideologic, financiar, logistic și așa mai departe, care și acum continuă să promoveze agenda Federației Ruse. Ipocrizia lor e atât de mare încât atunci când da, ați văzut, era vorba de câteva unități blindate care au fost furnizate Armatei Naționale și un cuvânt, chiar și această persoană pe care ați menționat-o dumneavoastră, un cuvânt nu am auzit despre armata rusă care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, un cuvânt nu am auzit despre depozitul de muniții de la Cobasna, care reprezintă un pericol enorm, e cel mai mare din Europa, cu muniții pe timpul, am impresia, celui de-Al Doilea Război Mondial, o parte va trebui să fie utilizată pe loc, nu mai poate fi transportată.

Deci, iată, aceasta este ipocrizia. Când o armată străină se află pe teritoriul tău, când munițiile sunt, care prezintă pericol direct la adresa securității Republicii Moldova, iată aici nu vedem o atitudine și o poziție politică, civică a acestor exponenți. Sunt exponenții Federației Ruse care încearcă să speculeze, încearcă să capitalizeze, da, chiar să capitalizeze prin nenorocirea ucrainenilor, pentru că atunci când îi întrebi în public care este opinia dumneavoastră vizavi de ce se întâmplă în Ucraina, dați o apreciere, spuneți ce e acolo, noi spunem că este un război, o invazie a Federației Ruse împotriva Ucrainei, dumneavoastră cum apreciați? Și această persoană, și primarul general al Capitalei, un prefăcut român și unionist, i-au trebuit opt luni de zile ca într-un final să spună că e agresiune”, a declarat Igor Grosu.

