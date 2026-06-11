Încă o comisie parlamentară susține proiectul Partidului Nostru privind traficul de droguri

Comisia parlamentară pentru administrație publică și dezvoltare regională a oferit aviz pozitiv proiectului de lege care propune sancțiuni pentru traficul de droguri, vizând în special organizatorii și distribuitorii de substanțe interzise. Inițiativa legislativă, înaintată de Partidul Nostru, a fost prezentată în cadrul ședinței de către deputatul Nicolae Mărgărit.

Autorii proiectului susțin că măsurile actuale de sancționare nu mai sunt suficiente pentru a descuraja rețelele de trafic.

Statisticile invocate în cadrul ședinței indică o creștere alarmantă a fenomenului, în anul 2025 fiind înregistrate peste 1.300 de infracțiuni legate de droguri, cu aproximativ 26% mai multe față de anul precedent, în timp ce la evidența autorităților figurează peste 12.000 de consumatori.

„Propunem ca pedepsele pentru organizatori, producători și distribuitori să înceapă de la 20 de ani de închisoare. În cazurile excepționale, inițiativa prevede posibilitatea condamnării la detenție pe viață, fiind inclusă și măsura confiscării averii. Noile reglementări nu îi vizează pe consumatori, care au nevoie de tratament și sprijin, ci se concentrează exclusiv pe „beneficiarii reali” ai traficului, care fac averi din distrugerea vieților altor oameni. Și mai grav este dacă persoane din interiorul sistemului de stat sunt implicate în protejarea acestor rețele”, a declarat deputatul Partidului Nostru.

Propunerea a primit aviz pozitiv din partea comisiei cu patru voturi „pentru”. Urmează ca proiectul să parcurgă etapele ulterioare prevăzute de procedura legislativă.

Anterior, Comisia pentru drepturile omului a avizat pozitiv proiectul de lege al Partidului Nostru care prevede înăsprirea semnificativă a pedepselor pentru infracțiunile legate de droguri.