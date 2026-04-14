Incendiu într-un bloc de locuințe de la Telecentru: O femeie a suferit arsuri

Un apartament a fost cuprins de flăcări în cartierul Telecentru al Capitalei. Martorii au surprins coloane de fum negru și dens care se ridică deasupra blocului de locuit. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit șapte echipe de pompieri, care au reușit să salveze viața unei femei.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:10. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuit situat pe strada Sprâncenoaia, 3/A din Capitală.

„La fața locului au intervenit șapte echipe de intervenție, care au stabilit că focul a cuprins un apartament cu trei camere de la etajul trei al clădirii”, au comunicat pompierii.

De asemenea, pompierii au evacuat locatarii din apartamentele vecine pentru a preveni intoxicarea acestora cu produsele de ardere.

„Datorită intervenției prompte, angajații IGSU au reușit evacuarea proprietarei din interiorul apartamentului afectat. Femeia a suferit arsuri și a fost predată echipajului medical pentru îngrijiri necesare. Pompierii au reușit localizarea arderii la ora 12:37, astfel prevenind extinderea flăcărilor către alte apartamente. La moment, pompierii lucrează pentru lichidarea completă a flăcărilor”, se mai arată în comunicatul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de organele competente.