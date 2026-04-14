Un moldovean, șantajat de FSB să comită atentate în Ucraina

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) recrutează moldoveni prin șantaj pentru a comite atentate în Ucraina, potrivit unei investigații a jurnaliștilor platformei Malenkaia Strana. Un caz recent este cel al lui Serghei Midari, care a fost recrutat sub amenințarea închisorii în Rusia. Bărbatul a fost reținut anul trecut la vama Palanca având asupra sa un kilogram de explozibil și riscă acum până la 18 ani de detenție în Republica Moldova.

Midari ar fi fost recrutat forțat în 2010 de către agentul FSB, Dmitri Dubrovski. Sub amenințarea unei pedepse maxime pentru nereguli legate de actele de ședere sau de marfa nedeclarată, moldoveanul a acceptat să devină informator, oferind detalii despre contrabandă timp de mai mulți ani pentru sume modeste.

În 2023, FSB l-a contactat din nou pentru o altă misiune: transportarea unui colet din Polonia către Ucraina, prin Republica Moldova, în schimbul a două mii de euro. Instrucțiunile primite prin platforme de comunicare securizate erau stricte: să șteargă amprentele de pe obiecte, să ascundă detonatoarele în pachete de țigări și să plaseze explozibilul într-o locație din Ucraina ce urma să-i fie comunicată ulterior.

În prezent, Serghei Midari este cercetat în Republica Moldova pentru infracțiuni de terorism și riscă până la 18 ani de închisoare.