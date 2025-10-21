UE va oferi un împrumut Ucrainei în valoare de 140 miliarde de euro, în baza activelor ruseşti blocate

O „susţinere largă” există în cadrul Uniunii Europene (UE) în vederea mobilizării activelor ruseşti blocate cu scopul de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro, anunţă luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, relatează AFP.

Comisia Europeană (CE) a propus un pachet financiar care să-i permită să continue să finanţeze Kievul pe baza activelor Băncii Centrale a Rusiei, blocate după invazia Ucrainei.

„A existat o susţinere largă azi (luni) pentru ca să facem acest lucru şi este crucial să facem progrese în privinţa modalităţilor juridice şi bugetare”, a anunţat, în urma unei reuniuni a miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană, la Luxemburg, consacrată acestui subiect, Kaja Kallas.

Liderii UE urmează să discute despre acest „împrumut de reparaţie” destinat Kievului la un summit, prevăzut joi la Bruxelles.

Comisia speră ca ei să dea undă verde elaborării unei propuneri juridice mai detaliate.

„Împrumutul de reparaţie poate transmite un mesaj foarte puternic Moscovei”, care să arate Rusiei că nu va putea epuiza financiar Europa, a subliniat şefa diplomaţiei europene.

Înaintea summitului de la Bruxelles, Comisia încearcă să depăşească reticenţele Belgiei, unde este păstrată majoritatea acestor active, în cadrul instituţiei financiare Euroclear.

Belgia se teme că va fi nevoită să plătească singură oalele sparte, în cazul unor probleme, şi vrea să se instituie un mecanism de solidaritate credibil, care să-i ofere garanţii că celelalte state membre UE – sau bugetul UE – vor garanta orice rambursare a unei eventuale datorii, dacă este necesar.

Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a apreciat că acest împrumut poate menţine Ucraina pe linia de plutire şi-i poate finanţa lupta împotriva Moscovei în următorii trei ani.

În urma unui lobby al Parisului, Comisia a propus ca cea mai mare parte a unui astfel de împrumut acordat Ucrainei să fie folosită la cumpărarea de armament european.







