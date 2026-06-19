Inflația anuală în regiunea transnistreană a depășit 8,8%

Prețurile din regiunea transnistreană în luna mai au rămas aproape la același nivel ca în aprilie.

Aceste date au fost publicate de reprezentanții Băncii transnistrene, menționând că prețurile au crescut cu 4,7% în primele cinci luni.

Iar inflația anuală a fost de 8,8% față de 13,3% în urmă cu un an.

Prețurile la alimente au crescut cu 11,2%, cel mai mult din mai 2025. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 8,2%, iar serviciile – cu 5,3%. Autoritățile regionale se așteptau ca inflația să nu depășească 5% în acest an.