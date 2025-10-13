Mafia PNL, apanajul bancherilor austrieci: „La următoarele alegeri pentru Primarul General îl voi vota pe acela care promite că nu va mai ceda gratuit Centrul Capitalei familiei Van Groningen, ca să facă și ei o grămadă de bani”

Controversata familie Van Groningen face milioane de lei pe spatele românilor cu ajutorul mafiei liberale trădătoare de țară. Nu doar ei sunt în apanajul acestei familii, ci și apropiații lor neomarxiști din conducerea Primăriei Capitalei – liderii USR, precum și nevolnicul președinte al României, Nicușor Dan.

Steven Van Groningen, CEO Raiffeisen, participa la protestul REZIST

„La următoarele alegeri pentru Primarul General îl voi vota pe acela care promite că nu va mai ceda gratuit Centrul Capitalei familiei Van Groningen, ca să facă și ei o grămadă de bani. Clubul soției domnului Raiffeisen face anual între 3 si 4 milioane de lei, declarând doar 6 angajați. Eu zic ca e profitabil sa dai Bucureștiul peste cap pentru banii ăștia. Sunt curios cine a plătit pentru kilometrii de banda alb-rosie, pentru garduri, pentru carburantul autospecialelor de poliție și chiar pentru salariile polițiștilor aduși de acasă în week-end. Asta că tot vorbim de criză și de tăieri”, a scris avocatul Mihai Valentin Neagu, fost jurnalist, pe Facebook.

„Organizarea unui maraton într-o Capitală prost manageriată, așa cum este Bucureștiul, mi se pare o idee de porc. Au reușit să transforme într-un coșmar și traficul de weekend. Oare astfel de evenimente sportive nu ar fi mai sănătos, și la propriu și la figurat, să fie organizate în parcuri? Avem Herăstrăul, Tineretului, Libertății, parcuri mari care oferă condiții propice pentru astfel de evenimente. Sunt eu obtuz sau… Voi cum vedeți ideea asta?”, a scris la rândul său pe Facebook jurnalistul Stelian Muscalu.