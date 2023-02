INTERVIU: Un an de război la granița Republicii Moldova. Cristian Tudor Popescu: „Moscova plănuiește în fiecare zi o lovitură de stat în R. Moldova”

VIITOR // „R. Moldova nu are altă opțiune decât orientarea fermă către Uniunea Europeană. Și să solicite aderarea la NATO”.

Pericolul imediat pentru Republica Moldova nu e ocuparea militară, ci punerea la cale de către serviciile rusești a răsturnării actualului guvern, a majorității parlamentare și a președintei Maia Sandu.

Serviciile din R. Moldova, cu sprijinul celor ale NATO, ale României și ale Ucrainei pot să prevină astfel de tentative, dar „hotărâtoare” va fi voința poporului R. Moldova de „a ieși din întunericul roșu și a se integra în civilizația europeană”, este convins jurnalistul și scriitorul din România, Cristian Tudor Popescu.

Într-un interviu acordat în exclusivitate Ziarului NAȚIONAL, Cristian Tudor Popescu amintește că românii din stânga și din dreapta Prutului au trăit pe pielea lor stăpânirea rusească.

„Cei mai mulți dintre aceștia astăzi sunt morți. Urmașii lor au datoria să țină minte că nu te poți înțelege omenește cu nacialnicul agresiv rus. În fața lui ori fugi, ori lupți, ori îți faci aliați puternici, care să-l țină la respect. Democrația, libertatea, cinstea, pacea nu vor valora niciodată, nici cât o copeică, pentru Kremlin”, susține valorosul editorialist de peste Prut.

Ce opțiuni are R. Moldova în această ecuație geopolitică, cu o Rusie agresivă care omoară deja de un an ucraineni aproape de hotarul nostru, dar și cum îi convingem pe „rătăciții” care justifică crimele de război ale lui Vladimir Putin, aflați din interviul de mai jos.

Raisa Lozinschi: Dle Cristian Tudor Popescu, pe 24 februarie se împlinește un an de când Federația Rusă a invadat militar Ucraina, iar lupte crâncene, soldate cu numeroase victime, au loc și în momentul în care realizăm acest interviu. Ce trebuie să rețină românii din R. Moldova și România despre acest război declanșat aproape de granițele noastre?

Cristian Tudor Popescu: Românii nu trebuie să uite nicio clipă: imperiul rus a învățat bine de la mongoli că singura politică față de nații mai mici este subjugarea lor. Nu va considera vreodată că țări ca Finlanda, Republicile Baltice, R. Moldova pot să stea pe picior de egalitate și respect reciproc cu Kremlinul. Când e vorba de popoare slave, lăcomia de a le stăpâni e deghizată de ideologii ruși în frăție panslavistă. O minciună sinistră: slavii ucraineni sunt uciși acum cu sutele de mii, de la fașă, la barbă albă, de slavii ruși.

Atât românii din stânga, cât și cei din dreapta Prutului au trăit pe pielea lor stăpânirea rusească. Cei mai mulți dintre aceștia astăzi sunt morți. Urmașii lor au datoria să țină minte că nu te poți înțelege omenește cu nacialnicul agresiv rus. În fața lui ori fugi, ori lupți, ori îți faci aliați puternici, care să-l țină la respect. Democrația, libertatea, cinstea, pacea nu vor valora niciodată, nici cât o copeică, pentru Kremlin.

În ultimul an, R. Moldova s-a simțit mereu în bătaia puștii, însă amenințările la adresa securității republicii s-au întețit odată cu apropierea datei de 24 februarie. Președinta Maia Sandu a dezvăluit public, acum zece zile, planul Rusiei de a destabiliza situația din R. Moldova și a instala aici un guvern loial Moscovei, Volodimir Zelenski a completat cu intenția rușilor de a controla aeroportul de la Chișinău ca să aducă trupe și armament pentru a deschide un nou front împotriva Ucrainei… Dvs. ce le-ați spune despre pericolele reale care pândesc R. Moldova celor care iau în derâdere asemenea informații, confirmate, de altfel, de UE și SUA?

Moscova plănuiește în fiecare zi o lovitură de stat în R. Moldova, de când Maia Sandu și partidul său proeuropean au fost aleși democratic la conducerea republicii. Cu vreo doi ani în urmă, televiziunea din Chișinău a încheiat un interviu în direct cu subsemnatul, întrebându-mă dacă am o întrebare pentru Maia Sandu. Și am avut: dacă doamna președintă Sandu e conștientă că ar putea fi oricând omorâtă de Putin? Și dacă face ceva ca să se apere? Am fost asigurat atunci că i se vor transmite aceste întrebări.

Da, pericolul imediat pentru Republica Moldova nu e ocuparea militară, ci punerea la cale de către serviciile rusești a răsturnării actualului guvern, a majorității parlamentare și a președintei Maia Sandu. Organele de protecție ale R. Moldova, cu sprijinul serviciilor NATO, ale României și ale Ucrainei pot să lupte cu asta.

Dar hotărâtoare va fi voința poporului R. Moldova de a ieși din întunericul roșu și a se integra în civilizația europeană.

Ministerul rus al Apărării ne-a speriat joi cu „provocări militare în Transnistria”, care ar urma să fie puse în practică de către Kiev, în timp ce o eventuală ofensivă a rușilor în zonă este pusă de la bun început pe seama intenției de a face o joncțiune cu trupele lor din Transnistria, unde este și un depozit important de armament. E o alarmă reală dată de Moscova sau, în acest caz, e povestea cu prăjina apucată?

Genul de propagandă „curva pune mâna pe prăjină” sau „hoțul strigă hoții” e practicată frecvent de Moscova, nu numai la adresa Kievului, dar și a Bucureștiului.

De la început, invadarea Ucrainei a avut o motivație de tip curva și prăjina: știm noi că ucrainenii, împreună cu NATO, aveau de gând să ne atace, așa că i-am atacat noi. Ca să oprim un război închipuit, am pornit un război real și sângeros.

Militar-strategic vorbind, nu cred că armata lui Putin este, în clipa de față, în situația să își facă drum până în Transnistria.

Cum s-au „văzut” de la București rachetele rusești care au căzut pe teritoriul R. Moldova în ultimul an, în drumul lor către ținte din Ucraina? Ce răspuns credeți că ar trebui să aibă partenerii occidentali, inclusiv autoritățile de la București, la solicitarea autorităților de la Chișinău de a ne ajuta să protejam spațiul aerian autohton?

Nu mi se pare că vreuna dintre rachetele care au trecut peste R. Moldova avea ca țintă obiective de pe teritoriul republicii.

Sunt posibile accidente, rachete rătăcite sau fragmente care ar putea cădea în R. Moldova, dar nu cred că NATO ar livra acum sisteme antiaeriene Moldovei.

Astfel de evenimente trebuie tratate cu multă prudență.

Cum apreciați Dvs. prestația autorităților de la Chișinău în ultimul an de război, având în vedere crizele care s-au acutizat, mai ales cea energetică, și care trebuiau „stinse” din mers, dar și poziționarea guvernării R. Moldova în actuala ecuație geopolitică?

Este impresionantă fermitatea președintei Maia Sandu și a partidului său de a întări opțiunea pentru UE, dar, iată, și, în contextul noilor amenințări, luarea în discuție a aderării la NATO. Totul în condiții de mare presiune psihosocială exercitată de Moscova și cozile ei de topor, care se folosesc de situația economică grea a țării.

Din nou, totul depinde de puterea românilor din R. Moldova de a rezista „pravakațiilor” și a susține Guvernul Recean, în ciuda sărăciei și inflației.

Joi, la București, președintele Klaus Iohannis i-a transmis Maiei Sandu că R. Moldova „nu va rămâne singură” în fața provocărilor „zăngănite” de Federația Rusă, iar președinta de la Chișinău a recunoscut faptul că „sângele apă nu se face”.Energia electrică, păcura, lemnele de foc, sprijinul bugetar direct trimise de către autoritățile României în R. Moldova au fost vitale pentru cetățenii din stânga Prutului. De ce ajută România cetățenii R. Moldova?

Bineînțeles că România ajută R. Moldova pentru că suntem o singură nație. Dar, ajutoarele nu pot merge decât spre Guvernul Republicii Moldova, pentru a fi distribuite cetățenilor.

Faptul că la conducerea R. Moldova se află proeuropeana Maia Sandu, un om de înaltă ținută intelectuală și morală, și nu un Dodon sau un Plahotniuc, este și acesta un factor determinant pentru atitudinea României.

În stânga Prutului există o mulțime de „rătăciți”, acest lucru în vedem și în sondaje, care justifică crimele lui Putin în Ucraina și, poate, îi așteaptă cu pâine și sare pe „eliberatori” și în R. Moldova. Cum credeți că îi putem salva sau, mai bine zis, cum ne salvăm?

Dacă e vorba de „rătăciți”, adică de oameni cu discernământ redus, care sunt manipulați, ei nu trebuie disprețuiți sau înfierați. E necesar să li se explice mereu, cu răbdare și calm, de către dumneavoastră, presa națională, de către politicienii neaserviți Kremlinului, de către mințile luminate ale Moldovei, ce înseamnă Putin și ce înseamnă Uniunea Europeană pentru viitorul Republicii Moldova.

Dle Cristian Tudor Popescu, ce opțiuni are azi R. Moldova pentru a se pune la adăpost, pentru a scăpa de agresor și care credeți că ar fi cea mai potrivită dintre ele pentru viitorul celor puțin peste două milioane de suflete câte au mai rămas în stânga Prutului?

R. Moldova nu are altă opțiune decât orientarea fermă către Uniunea Europeană. Și să solicite aderarea la NATO.

Se vehiculează în România, și, probabil, și în R. Moldova, diversiunea „să nu-i enervăm pe ruși”. Ce ne trebuia scut la Deveselu, ca să-i enervăm pe ruși?

O prostie manipulatoare. Rusia vine peste tine și dacă o enervezi, și dacă nu o enervezi, atunci când are ea chef.

Domnule Cristian Tudor Popescu, vă mulțumim pentru interviu!

Sursa: Ziarul Național

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!