Interzis la vânătoare, de astăzi, pe întreg teritoriul țării: Care sunt excepțiile prevăzute în ordinul Ministerului Mediului

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că, începând cu 2 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zona de frontieră, se aplică restricții privind desfășurarea activităților de vânătoare și/sau reglementare numerică.

„Aceste măsuri sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 14 din 28 ianuarie 2026 și prevăd interzicerea vânătorii și/sau reglementării numerice, indiferent de forma de organizare (individuală sau colectivă), pentru toate speciile de interes cinegetic pentru care au fost aprobate cote de recoltare sau reglementare numerică.

⚠️ Excepții prevăzute de ordin:

🦊 Vulpe (Vulpes vulpes)

🐺 Șacal (Canis aureus)

Recomandăm tuturor persoanelor interesate să respecte cadrul normativ cu privire la regimul zonei de frontieră și protecția resurselor cinegetice”, menționează Poliția de Frontieră.