Întrevedere de duminică, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA, a liderilor „coaliției voluntarilor” ce susțin Ucraina

Țările care susțin Ucraina în războiul cu Rusia și care au format așa-numita „coaliție a voluntarilor” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferință.

Aceasta vine după summitul de la Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, și înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Agerpres cu referire la AFP și EFE.

Această a două reuniune de săptămâna aceasta a „coaliției voluntarilor”, după cea de miercuri, este programată pentru duminică, la ora 13:00 GMT, a transmis presei președinția franceză.

La fel ca reuniunea de miercurea trecută, aceasta va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale pe marginea summitului Trump-Putin, președintele francez menționase deja mai devreme că urmează să se desfășoare încă o reuniune a respectivei coaliții, iar obiectivul acesteia va fi de „a face progrese concrete” cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Ar putea astfel să fie rediscutată ideea mai demult promovată de Franța și Marea Britanie privind desfășurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina ca formă de garanție de securitate pentru această țară, idee față de care, cel puțin până în prezent, Moscova s-a opus categoric și a avertizat că va considera țările participante la o asemenea forță ca fiind implicate într-un „conflict armat direct” cu Rusia.

Între timp, după summitul cu Putin, Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, conform declarațiilor date de surse diplomatice, confirmate de șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care s-a numărat printre liderii europeni participanți la o convorbire cu Trump după summitul avut de acesta cu Putin la Anchorage.

Într-un interviu acordat postului Fox News după acest summit, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, și despre garanții de securitate pentru Ucraina, adăugând că ‘în mare parte sunt de acord’ asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obținut acordul Ucrainei.

În declarațiile date presei la încheierea summitului din Alaska, cei doi lideri au vorbit vag despre anumite înțelegeri, fără a da detalii, dar au semnalat progrese, deși întâlnirea s-a încheiat fără rezultate concrete.

„Am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse foarte bune să-l soluționăm”, a rezumat Trump summitul său cu Putin, menționând pe de altă parte că restabilirea dialogului administrației sale cu Rusia a fost îngreunată de „diversiunea legată de Rusia”, referire la dezinformările opozanților săi democrați despre pretinsa imixtiune rusească în procesul electoral din SUA.

De partea sa, Putin și-a menținut poziția asupra condițiilor sale de încheiere a războiului, vorbind din nou despre necesitatea de abordare a „cauzelor profunde” ale acestuia, a „preocupărilor legitime” ale Rusiei și a restabilirii „unui echilibru corect în sfera securității în Europe și în lume”, dar s-a declarat de acord că „securitatea Ucrainei trebuie, fără nicio îndoială, să fie asigurată”.

„Suntem pregătiți să lucrăm la acest aspect. Aș dori să sper că înțelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv și să deschidem calea către pace în Ucraina. Ne așteptăm ca Kievul și capitalele europene să abordeze toate acestea într-un mod constructiv și să nu creeze niciun obstacol. Să nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise”, a subliniat președintele rus.

„Mă aștept ca acordurile de astăzi să devină un punct de referință, nu numai pentru soluționarea problemei ucrainene, ci de asemenea să lanseze restabilirea unor relații pragmatice și de afaceri între Rusia și SUA”, a concluzionat Putin.







