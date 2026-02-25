Investigație: Reclamele de recrutare pentru armata rusă, vizibile și în Moldova

La patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, conflictul continuă să genereze pierderi masive. Potrivit estimărilor bazate pe date deschise, Kremlinul ar fi înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, inclusiv peste 150.000 de morți confirmați. Numărul real ar putea fi semnificativ mai mare. Pierderile Ucrainei sunt estimate la aproape jumătate din cele ale Rusiei.

Conform Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Federația Rusă a suferit, de la începutul războiului, „mai multe pierderi decât orice mare putere în conflictele de după cel de-Al Doilea Război Mondial”. Creșterea numărului de morți s-a accentuat în ultimii doi ani.

Pe fondul acestor pierderi, autoritățile ruse au intensificat eforturile de recrutare. Plățile pentru semnarea contractelor cu Ministerul Apărării au fost majorate, iar unele regiuni oferă bonusuri suplimentare. Investigații publicate de Important Stories și Verstka arată că, în 2024, campaniile online coordonate de Ministerul rus al Dezvoltării Digitale au generat peste un miliard de afișări pe platforma Yandex, inclusiv în state din Asia Centrală și în Belarus sau Azerbaidjan.

Reclame de recrutare, vizibile și în Moldova

La sfârșitul lunii ianuarie, pe Facebook au apărut și în Republica Moldova postări sponsorizate care promovau înrolarea în armata rusă. Anunțurile vizau, inclusiv, recrutarea de „șturmoviki” – militari trimiși în prima linie.

Un cont neoficial, intitulat „Служба в РФ по контракту”, promova oferta printr-un videoclip axat pe beneficiile financiare.

Printr-un chatbot, potențialii recruți erau îndrumați să continue discuțiile pe Telegram sau WhatsApp. Persoana care răspundea, prezentându-se drept „Roman”.

Jurnaliștii de la Diez au încercat să ia legătura cu acest Roman. După un schimb de mesaje, Roman a spus că „trebuie să ajungem în Moscova, unde vom fi întâlniți, iar banii pentru bilete ne vor fi restituiți ulterior”. Totodată, el a menționat că antrenamentele și instructajul va dura 2-3 săptămâni.

Pentru înrolare erau promise echivalentul a circa 65.000 de lei lunar și un bonus consistent la semnarea contractului. Discuțiile se încheiau cu solicitarea datelor din pașaport.

Redacția Diez a semnalat reclamele companiei Meta. La două zile după solicitare, compania a anunțat dezactivarea acestora pentru încălcarea politicilor privind conținutul. Ulterior, postările au dispărut și din Biblioteca de Reclame, iar una dintre pagini a fost eliminată.

Alte conturi cu conținut similar au continuat însă să fie active pentru o perioadă. O reclamă publicată pe 31 ianuarie a fost blocată la scurt timp, potrivit datelor disponibile, după ce fusese afișată unui număr redus de utilizatori din mai multe state europene.

Reacții și consecințe legale

Fenomenul recrutării transfrontaliere a determinat reacții în regiune. Camera inferioară a Parlamentului din Uzbekistan a votat, în prima lectură, sancționarea promovării participării la acțiuni militare pe teritoriul altui stat. Din 2022, în Uzbekistan au fost deschise cel puțin 338 de dosare pentru mercenariat.

Potrivit Mediazona, până în 2025 cel puțin 10 persoane originare din Republica Moldova au murit în războiul din Ucraina. Anterior, RISE Moldova a relatat despre cazuri de moldoveni recrutați din închisori ruse de gruparea Wagner.

Autoritățile de la Chișinău au deschis, la rândul lor, dosare pentru mercenariat. Unele persoane au rămas fără cetățenie, iar altele riscă până la 10 ani de închisoare. În toamna anului 2025 au avut loc percheziții într-un dosar investigat în cooperare cu Ucraina și Europol, fiind ridicate echipamente militare și muniții deținute ilegal.

La 24 februarie 2026 s-au împlinit 1.461 de zile de la începutul războiului.