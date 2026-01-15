Investițiile în apărare sunt singurul răspuns în fața amenințărilor hibride ruse

Republica Moldova accelerează consolidarea capacităților sale de apărare, după ani de subfinanțare și neglijare sistemică, iar modernizarea Armatei Naționale a devenit o necesitate strategică. Expertul în securitate din regiunea Mării Negre, Mihai Isac, afirmă că investițiile în apărare sunt esențiale pentru contracararea amenințărilor hibride venite din partea Federației Ruse.

Potrivit analistului, autoritățile încearcă să recupereze rapid întârzierile acumulate în ultimele decenii, perioadă în care Armata Națională a fost marginalizată de guvernările proruse. „Armata a fost tratată ca «Cenușăreasa sistemului de securitate»”, a declarat Isac la Moldova 1, referindu-se la mandatele foștilor președinți Vladimir Voronin și Igor Dodon.

Expertul explică și de ce autoritățile evită să facă publice detalii despre achizițiile militare. În opinia sa, lipsa unor cifre exacte reprezintă o măsură de protecție, în condițiile în care Republica Moldova este monitorizată constant de serviciile de informații ruse. Totodată, comunicarea prudentă ar avea rolul de a limita impactul propagandei, iar sprijinul financiar oferit de statele partenere permite redirecționarea resurselor bugetare interne către alte priorități.

Mihai Isac subliniază că neutralitatea constituțională nu oferă garanții reale de securitate și invocă exemplul Ucrainei, unde acest statut s-a dovedit o vulnerabilitate. În opinia sa, neutralitatea a fost utilizată de-a lungul timpului ca argument pentru a evita investițiile în apărare și pentru a limita cooperarea cu partenerii externi.

Analistul atrage atenția că Republica Moldova este expusă constant riscurilor, inclusiv incursiunilor de drone rusești lansate asupra Ucrainei, dar și unor atacuri hibride pe multiple paliere. „Doctrina noastră este una defensivă, însă lipsa capacităților de apărare nu este o opțiune”, a punctat Isac, amintind și cazuri cunoscute de spionaj care au vizat structurile militare.

Modernizarea Armatei Naționale vizează nu doar dotările militare, ci și îmbunătățirea condițiilor pentru militari. Expertul afirmă că multe unități funcționează în infrastructură rămasă din perioada sovietică și au nevoie urgentă de renovare, facilități moderne de instruire și condiții decente de trai. Începând cu 2026, accentul ar urma să fie pus pe bunăstarea soldaților și ofițerilor, inclusiv prin dezvoltarea unor baze moderne de antrenament.

În contextul actual geopolitic, Isac consideră că o Armată Națională funcțională este indispensabilă. „Republica Moldova are nevoie de instituții de securitate puternice pentru a se apăra, inclusiv în condițiile existenței unui regim militar rus de ocupație în estul țării, care controlează circa 11% din teritoriu”, a declarat expertul, subliniind că investițiile în apărare reprezintă, în final, investiții în pace.

În acest context se înscrie și proiectul noii unități militare de la Băcioi, evaluat la 1,4 miliarde de lei, cea mai amplă investiție în infrastructura de apărare de la obținerea independenței. Lansat în 2024, proiectul urmărește relocarea forțelor armate din zonele dens populate ale Chișinăului într-o bază modernă, conformă standardelor internaționale. Lucrările sunt realizate în proporție de circa 50%, fiind în construcție 61 de obiective, iar până la sfârșitul anului 2027, unitatea va deveni sediul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” și al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.