Ninsori și ger în Moldova

Vremea în Moldova va fi marcată astăzi de condiții predominant noroase, cu posibilitatea apariției unor precipitații ușoare sub formă de ninsoare. Temperaturile se vor menține scăzute pe parcursul zilei.

Pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile din Chișinău vor varia între -7.4°C și -3.2°C. Începând cu orele dimineții, temperatura va fi în jur de -4.9°C, iar probabilitatea de precipitații va atinge un maxim de 83% în primele ore ale zilei, cu ninsoare ușoară în intervalul 3:00-11:00. Soarele va răsări la ora 07:45 și va apune la ora 16:41, oferind o fereastră scurtă de lumină naturală.

Mâine, vremea va aduce o scădere a temperaturilor maxime până la -5.1°C și minimele vor coborî până la -10.6°C. Cerul va fi parțial noros și nu se așteaptă precipitații semnificative, probabilitatea acestora fiind foarte redusă la doar 3%. Comparativ cu ziua de astăzi, mâine se preconizează a fi mai rece și mai puțin umed.

Poimâine, temperaturile vor continua să scadă ușor în Chișinău, atingând un maxim al zilei de -7.4°C și un minim nocturn de -10.9°C. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei fără șanse semnificative de precipitații, probabilitatea fiind estimată la doar 2%. Față de zilele precedente, poimâine se anunță a fi cea mai rece zi din această perioadă analizată.