Ziua Culturii Naţionale, celebrată de Institutele Culturale Române din întreaga lume

Ziua Culturii Naţionale este celebrată de Institutele Culturale Române din ţară şi din străinătate prin concerte, spectacole, lecturi, conferinţe, proiecţii de film, expoziţii şi evenimente editoriale.

Potrivit organizatorilor, manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale sunt:

Pe 15 ianuarie, începând cu ora 19:00, Institutul Cultural Român organizează la Opera Naţională Bucureşti concertul dedicat Zilei Culturii Naţionale, ce reuneşte Orchestra Metropolitană Bucureşti dirijată de Daniel Jinga şi artişti de renume internaţional – Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu.

Institutul Cultural Român de la Varşovia propune publicului polonez un eveniment care are în centru una dintre cele mai importante premiere editoriale în Polonia: volumul „Carpaţii. Povestea unor munţi”, al profesorului Maciej Janowski, publicat de Centrul Internaţional pentru Cultură de la Cracovia în prestigioasa serie Biblioteka Europy Srodka / Biblioteca Europei Centrale. Evenimentul, organizat în data de 15 ianuarie la Centrul Internaţional pentru Cultură de la Cracovia, îl va aduce în faţa publicului pe autorul cărţii, prof. Maciej Janowski, în dialog cu prof. Jacek Purchla, fondatorul şi directorul, timp de 27 de ani, al Centrului cracovian.

Institutul Cultural Român de la Viena organizează, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria şi ORF Rundfunkhaus, un recital de pian susţinut de Adela Liculescu. Concertul va avea loc la Sala Mare a Radioului Austriac, pe 15 ianuarie. Recitalul se deschide şi se încheie cu două lucrări de George Enescu: Suita op. 10 pentru pian şi Rapsodia română nr. 1, în partea centrală fiind interpretate compoziţii semnate de Paul Constantinescu, Carl Filtsch – copil-minune născut la Sebeş în 1830, Tudor Dumitrescu – alt copil-minune al României, al cărui destin s-a încheiat tragic la vârsta de 19 ani, în cutremurul din 1977 – şi Nicolae Kirculescu, compozitor român cunoscut mai ales pentru muzica uşoară şi de film.

Adela Liculescu va concerta pe 19 ianuarie la Sala Muzeului Hallwyl din Stockholm, în cadrul evenimentului organizat de ICR Stockholm în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei.

La Lisabona, Institutul Cultural Român deschide pe 15 ianuarie o expoziţie de grafică cu lucrări realizate de Horaţiu Mălăele şi prezentarea volumelor sale „Poezii şi vorbe-n vânt” şi „Tristeţea ploilor”, apărute la editura Bookzone. Vernisajul va avea loc în prezenţa artistului şi a curatoarei Diana Silvia Stancu. Expoziţia de grafică reuneşte lucrări din perioade diferite ale creaţiei lui Horaţiu Mălăele şi va fi deschisă până pe 31 martie. În cadrul evenimentului va fi acordată distincţia „Amicus Romaniae”, primită anul acesta de prof. univ. dr. Eduardo Duarte (Facultatea de Arte Frumoase, Universitatea Lisabona), Rute Reimao (consilier cultural în cadrul Primăriei Santa Maria Maior – Primăria Lisabona) şi col. (r) Francisco Faria Paulino (istoric militar). Titlul onorific „Amicus Romaniae” a fost instituit în 2009, ca semn al recunoaşterii şi aprecierii faţă de personalităţi din mediul cultural şi artistic portughez, susţinători ai valorilor culturii române în spaţiul lusitan. Cele trei personalităţi „Amicus Romaniae” 2026 vor primi o gravură semnată de artistul Roland Pangrati.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează pe 15 ianuarie conferinţa „Cum îl mai citim pe Eminescu azi? Provocări literare, filtre ideologice”, susţinută de prof. univ. dr. Bogdan Creţu, şi un recital de poezie eminesciană. Evenimentul se va desfăşura în Aula Complexului Universitar „Beato Pellegrino” din Padova.

Din 15 ianuarie, ICR Madrid va prezenta expoziţia „Comorile României din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO”, cu fotografii realizate de Tudorel Ilie, în Espai d’Art din incinta Primăriei localităţii Benidorm. Tot în contextul Zilei Culturii Naţionale din 2026, ICR Madrid este partener al lansării volumului „Tristan Tzara şi Vicente Huidobro: Corespondenţă (1918-1927)”, ediţie facsimil publicată în limba spaniolă, în anul 2025, la editura Del Centro Editores, cu documente epistolare de o valoare literară şi istorică excepţională, aparţinând unor personalităţi majore ale avangardei internaţionale. Evenimentul va avea loc joi, la Libreria del Centro, spaţiu cultural de prestigiu.

Pe 16 ianuarie, ICR Madrid organizează conferinţa „Brâncuşi şi avangarda românească – peripluri, forme şi viitor” la Palatul Quintanar de la Segovia, pentru a marca închiderea expoziţiei dedicate arhitecturii româneşti contemporane intitulată „România. Manifestul formelor. Fragmente pentru viitor”.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles organizează, joi, patru proiecţii cu filmul „Cravata galbenă”, regia Serge Celebidachi, în colaborare cu casa de producţie Oblique Media Film, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei şi PPC Energy, la Cinema Vendome din Bruxelles. Regizorul Serge Celebidachi şi scenaristul James Olivier vor răspunde întrebărilor publicului în patru sesiuni de Q&A, în limba franceză, moderate de Ilinca Neagu, regizor de film documentar şi producător.

Institutul Cultural Român de la Budapesta şi Filiala sa de la Seghedin marchează pe 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale prin proiectul interdisciplinar „EFEMER_NON EFEMER: Între literatură şi teatru”, prezentat publicului în două variante de interpretare. Protagonişti vor fi actorii Balazs Attila şi Ana Maria Ursu, care vor susţine un recital de poezie. Proiectul continuă la Budapesta pe 22 ianuarie, în Galeria ICR, unde conceptul va căpăta accente muzicale.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează, în perioada 15-18 ianuarie, două recitaluri susţinute de pianistul Matei Rogoz, precum şi două expoziţii. Primul eveniment va avea loc la Cloud House din cadrul Choi Centre din Beijing pe 15 ianuarie şi va include recitalul pianistului Matei Rogoz şi vernisajul expoziţiei de fotografie „15 Mari Personalităţi ale Culturii Române”. Pe 17 ianuarie, ICR Beijing va găzdui cel de-al doilea recital al pianistului Matei Rogoz şi expoziţia „Eminescu – Geniul în manuscris”, cu fotocopii după facsimile rare din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi şi ale Bibliotecii Academiei Române, provenite din celebra ladă a poetului donată Academiei Române de Titu Maiorescu.

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, Institutul Cultural Român de la New York organizează pe 16 ianuarie, la sediul său din Manhattan, un eveniment dedicat personalităţii complexe a omului de teatru Gabor Tompa – regizor de prestigiu internaţional, poet şi mentor apreciat, profesor de regie pentru generaţii de artişti.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova şi Ministerul Culturii din Republica Moldova, organizează concertul „Violoncel şi acordeon – călătorie între folclorul românesc şi muzica universală”, susţinut de violoncelistul Andrei Ioniţă şi acordeonistul Radu Răţoi. Evenimentul va fi găzduit de Sala cu Orgă din Chişinău, edificiu emblematic al Republicii Moldova, pe 17 ianuarie.

Spectacolul „Aplauze pentru Poet” este propunerea Institutului Cultural Român de la Londra cu prilejul Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie, la sediul ICR Londra, şi va reuni actorii Emilia Popescu şi Andras Demeter, alături de pianistul Cătălin Raducanu.

Institutul Cultural Român de la Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Franceză, organizează proiectul „Dada-Lecture: Un Marathon du Hasard Poetique”, în dublu context – Ziua Culturii Naţionale în România şi „Les Nuits de la lecture” în Franţa -, un maraton de lectură ai cărui protagonişti şi, simultan, spectatori vor fi vizitatorii palatului Behague. Evenimentul va avea loc pe 22 ianuarie, în intervalul orar 18:00-22:00, fiind organizat cu sprijinul Centre National du Livre. Publicul va putea citi, în română sau în franceză, texte reprezentative din literatura română de avangardă, pornind de la figura tutelară a lui Tristan Tzara şi continuând cu Celine Arnauld, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Benjamin Fondane, Geo Bogza, Gherasim Luca sau Saşa Pană. În 2026 se împlinesc 130 de ani de la naşterea lui Tristan Tzara.

Institutul Cultural Român de la Praga, în colaborare cu Ambasada României în Republica Cehă, organizează evenimentul „Pianul cu suflet de poezie”, cu actriţa Daniela Nane şi pianista Mădălina Paşol, pe 22 ianuarie, în Salonul de piatră al Ambasadei. Daniela Nane va recita în limba română şi în limba engleză poezii de Mihai Eminescu, Lucian Blaga, George Coşbuc, Nichita Stănescu, Magda Isanos, Ana Blandiana, Victor Eftimiu şi Costache Ioanid. Repertoriul pianistic cuprinde lucrări de Dinu Lipatti, George Enescu, Leos Janaceck, Carmen Petra Basacopol, Eugen Doga, Bedrich Smetana şi Paul Constantinescu.

Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin, în colaborare cu Ambasada României în Republica Federală Germania şi Asociaţia Culturală „Ion Voicu”, organizează proiectul „Titu Maiorescu şi modernitatea românească”, ce va avea loc pe 23 ianuarie, la sediul Ambasadei României. Evenimentul marchează, totodată, 185 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu. Programul muzical va fi susţinut de Simina Croitoru (vioară) şi Mădălin Voicu jr. (pian), care au ales lucrări de G. Enescu, D. Scarlatti, S. Rachmaninoff, M. Chiriac, F. Kreisler, C. Porumbescu, S. Dinicu.

Institutul Cultural Român de la Tokyo organizează pe 23 ianuarie, la sediul Ambasadei României din Japonia, proiecţia filmului documentar „Eminescu – Veronica – Creangă” (1914), regia Octav Minar, şi un recital de muzică de cameră susţinut de Mohri Fumika (vioară) şi Kaneshige Toshihiro (pian), care au ales să interpreteze lucrări de George Enescu.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul organizează un recital de muzică clasică susţinut de violonista Maria Marica şi pianista Alexandra Segal, pe 24 ianuarie, la Opera Sureyya. Repertoriul va cuprinde lucrări reprezentative din creaţia românească şi europeană: Claude Debussy, George Enescu, Cesar Franck şi Astor Piazzolla.

Începând cu data de 15 ianuarie 2011, cultura română beneficiază de o sărbătoare oficială, cu statut naţional, stabilită la data aniversării poetului Mihai Eminescu. Ziua Culturii Naţionale a fost iniţiată de academicianul Eugen Simion, preşedinte al Academiei Române la acea dată, şi legiferată de Parlamentul României în anul 2010. Ajunsă la cea de-a XVI-a ediţie, Ziua Culturii Naţionale este celebrată atât în ţară, cât şi în afara graniţelor.