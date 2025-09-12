Ion Ceban rămâne blocat la graniță: interdicția în România și Schengen rămâne valabilă

Curtea de Apel din București a respins recursul depus de Ion Ceban, primarul Chișinăului, în încercarea de a ridica interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen. Măsura, valabilă cinci ani, rămâne în vigoare și continuă să genereze dezbateri aprinse.

Autoritățile române au motivat decizia prin considerente de securitate națională, subliniind că aceasta nu este o măsură politică, ci un instrument de protecție legitim. Totuși, lipsa unor detalii concrete alimentează speculațiile publice.

Ceban susține că interdicția este una abuzivă, menită să-l discrediteze în plină campanie electorală. El afirmă că nu i-au fost prezentate dovezi clare și că decizia are mai degrabă tentă politică decât justificare juridică.

În Chișinău, decizia a fost interpretată diferit: unii o văd ca o dovadă a fermității României față de liderii controversați, alții ca pe o ingerință în afacerile interne ale Republicii Moldova.

Situația tensionează și relațiile diplomatice, cu apeluri la transparență și la explicații oficiale. Interdicțiile de acest tip, rare și sensibile, ridică întotdeauna întrebări legate de impactul asupra relațiilor bilaterale.

Pentru moment, Ion Ceban rămâne cu restricția în vigoare, iar subiectul va continua să fie o temă politică intens discutată în campania electorală.