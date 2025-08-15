Ion Creangă, internat în spital după arest: Curând va fi pronunțată sentința

Procesul în care Ion Creangă, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, este judecat pentru trădare de patrie, se apropie de final. Procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, a declarat că au mai rămas doar câteva ședințe înainte ca instanța să pronunțe sentința, însă audierile programate pentru 14 august au fost amânate după ce inculpatul nu s-a prezentat din motive medicale.

Potrivit acuzării, Creangă a fost internat în spital în urmă cu trei zile, însă procurorul a fost informat despre acest fapt abia ieri, în contextul unei intervenții chirurgicale planificate.

„Poartă brățară electronică. Ieri am fost informat că urma să aibă o intervenție, brățara trebuia scoasă și apoi instalată din nou”, a precizat Ștefîrță.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 21 august, când ar putea fi finalizată cercetarea judecătorească, urmând ca apoi să fie prezentate probele suplimentare și să aibă loc dezbaterile.

Avocatul apărării, Iurie Florea, susține că starea de sănătate a clientului său s-a deteriorat după șase luni de detenție și alte șase în arest la domiciliu, însă acesta își menține declarația de nevinovăție.

„Domnul Creangă pledează nevinovat și va demonstra acest lucru prin probe concludente în instanță”, a afirmat Florea.

Reamintim că Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului de la Chișinău, a fost reținut la sfârșitul lunii iulie a anului trecut pentru că ar fi furnizat informații secrete unui angajat al Ambasadei Rusiei de la Chișinău. Acestea puteau fi folosite în defavoarea intereselor țării. Creangă ar fi avut și un contract cu diplomatul rus și chiar era remunerat cu sume între 500 și 2.000 de dolari pentru informațiile furnizate. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.