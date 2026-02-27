Ion Popa: Negureni pornește procesul de amalgamare voluntară cu șapte localități

Consiliul local Negureni, raionul Telenești, a votat în unanimitate, la 26 februarie 2026, inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități învecinate. Decizia a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”.

Potrivit hotărârii aprobate, comuna Negureni urmează să inițieze procedura de amalgamare cu următoarele unități administrativ-teritoriale: comuna Chițcanii Vechi, comuna Târșiței, comuna Ratuș, satul Verejeni, satul Țânțăreni, satul Nucăreni și satul Codrul Nou, toate din raionul Telenești.

Primarul comunei Negureni, Ion Popa, a declarat că decizia reprezintă „un pas important spre viitor”.

„Este un demers responsabil, orientat spre consolidarea capacității administrative, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu peste 9.000 de locuitori. Amalgamarea nu înseamnă pierderea identității, ci unirea forțelor pentru dezvoltare, infrastructură mai bună și servicii publice mai eficiente”, a menționat edilul.

Conform deciziei adoptate, a fost constituit și un grup de lucru comun pentru procesul de amalgamare, din care fac parte reprezentanți ai administrației publice locale și consilieri.

Totodată, primarul a fost împuternicit să transmită propunerea de amalgamare către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale vizate.

Autoritățile locale susțin că prin acest proces se urmărește eficientizarea actului administrativ și creșterea capacității de accesare a fondurilor pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare comunitară.

Decizia intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale și poate fi contestată în termen de 30 de zile, conform prevederilor legale.