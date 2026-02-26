Ucraina pregătește restricții la importul de vinuri și struguri din Republica Moldova

Guvernul de la Kiev a pregătit un proiect de hotărâre care prevede introducerea unui regim de licențiere pentru importul de vinuri, struguri și alcool etilic moldovenesc.

Potrivit documentului, produsele vizate vor putea fi importate doar în baza unei licențe speciale, măsura urmând să fie aplicată până la încetarea restricțiilor pe care autoritățile ucrainene le consideră discriminatorii față de Ucraina.

Publicația rbc.ua scrie că decizia vine ca reacție la hotărârea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova de a interzice importul de carne de pui și produse din carne de pui din Ucraina, după depistarea antibioticului metronidazol în furaje. Potrivit Guvernului ucrainean, notificarea transmisă de ANSA către Organizația Mondială a Comerțului ar conține informații eronate, ceea ce ar justifica introducerea unui mecanism de licențiere ca măsură reciprocă.

Conform notei explicative, regimul de licențiere va viza strugurii, vinurile, precum și alcool etilic. Autoritățile de la Kiev susțin că această soluție a fost propusă după ce negocierile din cadrul grupurilor de lucru bilaterale nu au dus la un rezultat.

Vicepremierul ucrainean Taras Kacika a calificat măsura drept „un răspuns necesar și proporțional” la acțiunile ANSA, subliniind că Ucraina nu va accepta restricții comerciale bazate pe date pe care le consideră incorecte.

Guvernul ucrainean precizează că decizia nu are caracter punitiv, ci reprezintă un instrument legal menit să protejeze interesele economice ale țării.