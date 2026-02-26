Drogurile scapă de sub control! Deputatul Nicolae Margarint cere pedepse mai dure și ajutor real

Problema drogurilor a ajuns la cote alarmante, susține deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.

Parlamentarul menționează că tinerii sunt tot mai afectați, iar copiii cresc martori ai acestei realități. În acest context, Nicolae Margarint cere pedepse mai dure, programe reale pentru dependenți și de protecția minorilor.

„Dacă vrem rezultate, trebuie schimbate regulile. Nu acțiuni simbolice. Nu cu portițe juridice. Nu cu grațieri ale trăgătorilor. Trebuie să avem curajul să curățăm și interiorul sistemului de stat — pe cei care se fac vinovați că drogurile ajung în Republica Moldova, pe cei care se fac că nu observă comerțul cu droguri și îi salvează pe baronii drogurilor”, a declarat Nicolae Margarint.

Deputatul a propus elaborarea unor programe pentru dependenți și crearea de centre de tratament, care să ofere sprijin pentru reintegrare și șanse reale de a reveni la o viață normală.

„Și, poate cel mai important, trebuie să ne protejăm copiii. Informare reală în școli. Prevenție, nu doar reacție. Vrem o societate sănătoasă! Și pentru asta trebuie să începem să acționăm serios. Acum. Și nu doar prin rapoarte pompoase, ci prin acțiuni concrete!”, a conchis Nicolae Margarint.

Menționăm că anul trecut, autoritățile aveau în evidență peste 12.200 de consumatori, însă, potrivit instituțiilor responsabile, numărul real al persoanelor dependente este mult mai mare. Doar în 2025, oamenii legii au descoperit 1.301 infracțiuni legate de droguri, cu 268 mai multe decât în 2024. În același timp, au fost documentate peste 5.700 de contravenții privind procurarea sau consumul de narcotice, precum și cultivarea ilegală a acestora.