Istoria care ne unește: 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, marcați la Bălți

Municipiul Bălți a marcat 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România printr-o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric. La manifestări au participat reprezentanți ai autorităților, ai mediului academic, dar și cetățeni, care au subliniat importanța păstrării memoriei istorice și a valorilor naționale.

Participanții au evidențiat semnificația zilei pentru identitatea națională și pentru înțelegerea trecutului.

„Evenimentul de astăzi pentru mine simbolizează integritatea noastră ca un popor. În primul rând, un eveniment istoric foarte important, ceea ce am fost și cine suntem și cine vom fi”, a declarat un participant.

Alți cetățeni au subliniat rolul istoriei și al valorilor comune.

„Evenimentul de azi încă o dată ne-a confirmat că avem o istorie, o istorie în care avem ce învăța, iar valorile, tradițiile și limba sunt cele care ne unesc”, a spus un alt participant.

Organizatorii au descris evenimentul drept un moment de reflecție asupra unității, culturii și identității naționale, dar și o oportunitate de consolidare a conștiinței naționale.

Gerantul interimar al Consulatului General al României la Bălți, Marian-Alexandru Trifu, a declarat că marcarea acestui moment reprezintă „un gest de memorie”, subliniind importanța valorilor comune și a legăturilor dintre oameni.

La rândul său, Episcopul de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, PS Antonie a evidențiat dimensiunea spirituală a unității.

„Cei care lucrează pentru unitate nu sunt singuri, sunt cu Dumnezeu. Lecția zilei de astăzi este unitatea”, a menționat acesta.

Profesoara de istorie Nelea Chihai a declarat că astfel de evenimente contribuie la dezvoltarea patriotismului și a conștiinței naționale, printr-o retrospectivă asupra trecutului.

În urmă cu 108 ani, în 27 martie 1918, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria românilor. Sfatul Ţării, consiliul legislativ al Basarabiei, a votat Unirea cu România. Astfel, Basarabia a fost prima dintre provinciile istorice românești care a revenit la Patria-mamă, România, și a dat tonul Marii Uniri.

Menționăm că mesaje de felicitare cu această ocazie au fost transmise de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialii de asemenea au evidențiat legăturile tot mai strânse dintre Republica Moldova și România prin proiecte comune și sprijin în parcursul european al țării.