Irina Vlah: PAS a trecut la teroare deschisă – percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune că fiecare pas al Blocului Patriotic provoacă adevărate crize de isterie regimului. „Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat”, a declarat ea la un briefing de presă de astăzi.

„Când am anunțat crearea blocului — PAS a aruncat „știrea” despre arestarea lui Plahotniuc.

Când am început campania electorală — au lansat de urgență tema „sancțiunilor internaționale” împotriva mea.

Astăzi, când am înaintat o inițiativă capabilă să lase PAS fără putere, ei au trecut la teroare deschisă: percheziții, intimidări, presiuni asupra colegilor noștri”, a declarat Irina Vlah.

Politiciana a spus că există doar o singură modalitate de a înlătura gruparea PAS de la putere – să nu se facă nicio coaliție cu această formaţiune în noul Parlament.

„Galbenii duc țara în prăpastie, iar îndepărtarea lor cât mai rapidă de la guvernare este o chestiune de supraviețuire a Moldovei ca stat.

Un asemenea angajament public din partea liderilor altor partide le va permite alegătorilor să se decidă deja de pe acum. Alegerea este simplă: fie cu poporul, fie cu PAS”, a mai spus Irina Vlah.