Calendar ISTORIC: Americanii refuză să mai lupte în Vietnam. Explozii cu 13 morți la mina Petrila

1630. A murit Johannes Kepler, astrolog, astronom și matematician german.

1836. La Iași este înființat Conservatorul Filarmonic și Dramatic, sub direcția lui Gheorghe Asachi, a spătarului Vasile Alecsandri (tatăl) și a vornicului Ștefan Catargiu, instituție a care și-a încheiat activitatea în 1840.

1845. S-a născut filosoful Vasile Conta (decedat 1882).

1868. S-a născut biologul și exploratorul Emil Racoviţă (decedat 1947), preşedinte al Academiei Române. În 1899 a participat la expediţia întreprinsă de vasul Belgica în Antarctica. În 1920, la Universitatea din Cluj, a organizat primul Institut de Speologie din lume.

1876. S-a născut Anna de Noailles (născută Brâncoveanu) (decedată 1933), scriitoare franceză de origine română. A fost prima femeie membră a Academiei Regale din Belgia şi a fost aleasă membră de onoare a Academiei Române, alături de cântăreaţa de operă Elena Măcărescu, fiind primele femei admise în această instituţie.

1888. A murit Ion I. Câmpineanu, primul Guvernator al Băncii Naționale (născut 1841).

1889. Împăratul Pedro al II-lea (1825 – 1891) este detronat. Brazilia devine republică.

1891. S-a născut felmareșalul german Erwin Rommel (decedat 1944).

1896. S-a născut Horia Hulubei, academician român (decedat 1972).

1907. S-a născut Claus von Stauffenberg, ofițer german, principalul organizator al complotului împotriva lui Hitler, din 20 iulie 1944. A fost executat a doua zi.

1911. S-a născut Alexandru Ciorănescu, lingvist, etimolog, istoric, poet și prozator.

1916. A murit scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz (născut 1846), laureat al Premiului Nobel.

1917. A murit Emile Durkheim, fondatorul şcolii franceze de sociologie.

1920. S-a înființat Orașul Liber Danzig (în prezent Gdansk, în Polonia).

1924. Apare, la București, revista săptămânală Mișcarea literară, condusă de Liviu Rebreanu.

1926. S-a înființat rețeaua de radio NBC, cu 24 de stații de emisie.

1928. În SUA a fost introdus primul laborator de defectoscopie de cale ferată.

1932. A murit Peneș Curcanul, fost sergent în Regimentul 13 Dorobanți, erou al Războiului de Independență din 1877.

1956. Are loc la New York premiera primului film al lui Elvis Presley, “Love me tender”.

1969. La Washington, peste 250.000 de oameni au protestat față de războiul din Vietnam.

1971. Intel Corporation a lansat primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa până la 60.000 de instrucțiuni pe secundă.

1976. A murit actorul francez Jean Gabin (născut 1904).

1987. Brașovenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu.

2008. Treisprezece mineri au murit şi alţi 15 au fost răniți în urma a două explozii produse la mina Petrila. Mina a fost închisă în anul 2015.

