ISW: „Situație foarte dramatică” în contraofensiva ucraineană din vestul regiunii Zaporojie. Situația este „într-o fază extrem de dinamică”, după ce trupele Kievului au străpuns liniile de apărare rusești

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că s-a dezvoltat o „situație foarte dinamică” în contraofensiva ucraineană din jurul orașului Orikhiv, în vestul regiunii Zaporojie, relatează Sky News.

Potrivit ultimului său raport, forțele ucrainene au fost angajate într-un asalt în cel mai sudic punct al unui salient (pungă) care a pătruns în liniile rusești. Forțele rusești din zona de lângă Novoprokopivka ar fi fost în defensivă, ISW afirmând că unități rusești separate de pe flancurile vestic și estic ale salientului au fost angajate în contraatacuri în încercarea de a reduce presiunea tot mai mare.

Tonight's report covers a very dynamic situation in the ongoing UKR counteroffensive near Orikhiv in w. Zaporizhia. The tactical situation is likely changing rapidly & it's too soon to forecast if UKR will achieve an operational breakthrough in the sector🧵https://t.co/9buwsYlhky pic.twitter.com/2F3pg3HnfP

— ISW (@TheStudyofWar) September 25, 2023