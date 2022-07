Iulia Navalnaia, soția lui Alexei Navalnîi anunță că a fost audiată la intrare în R. Moldova, apoi a fost urmărită. Ce spune Președenția și SIS?

Iulia Navalnaia, soția opozantului rus Alexei Navalnîi, susține că a fost audiată la intrarea în Republica Moldova, după care a fost urmărită în Chișinău. Astfel, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, ea a sugerat că „președinta Maia Sandu ar fi în spatele acestor acțiuni”. La aceste acuzații a reacționat Președinția Republicii Moldova și declară că a dispus investigarea și clarificarea situației de către instituțiile competente, atât în ceea ce ține de verificările la care a fost supusă la sosirea în țara noastră, pe Aeroportul Chișinău, cât și în legătură cu pretinsa sa urmărire.

„Postare despre cum eu am fost în Republica Moldova. Este prima dată când vin la Chișinău. Mi s-a povestit că este un oraș foarte frumos și mâncarea e foarte gustoasă (…) Dar nu despre aceasta vreau să vă povestesc (…) Când am ajuns la punctul de control al pașapoartelor la frontiera Republicii Moldova, am fost escortată într-o cameră separată. Am întrebat de ce am fost reținută, însă polițistul de frontieră mi-a spus că aceasta este o procedură obișnuită pentru cei care intră pentru prima dată în țară (…) Grănicerul a început să fotografieze cu bucurie fiecare pagină a pașaportului meu de pe telefonul său (sper că nu va lua un împrumut pe numele meu acum). După indignarea mea, mi-a fost returnat pașaportul și am fost întrebată dacă sunt sigură că vreau să intru în Republica Moldova”, a scris o postare pe pagina sa de Instagram, Iulia Navalnaia.

A doua zi, Navalnaia spune că a descoperit că un „tip cu poșetă” la ieșirea din hotelul în care s-a cazat, care vorbea la telefon. După care, a constatat că el o urmărea.

„Mi-a plăcut în Chișinău. Am fost ca la Moscova: la graniță nu m-au lăsat să trec și m-au urmărit”, a mai spus Iulia Navalinaia, apoi s-a adresat pe președintei Republicii Moldova, Maia Sandu: „De ce să mă urmăriți?”.

Reacția Președinției:

„S-a dispus investigarea și clarificarea situației de către instituțiile competente – atât în ceea ce ține de verificările la care a fost supusă la sosirea în țară, pe Aeroportul Chișinău, cât și în legătură cu pretinsa sa urmărire.

Din 24 februarie, toți cetățenii străini din spațiul CSI sau din țări cu pericol de migrațiune sunt supuși unor proceduri suplimentare de control, la intrarea în Republica Moldova. Datoria instituțiilor este ca aceste verificări să fie făcute în strictă conformitate cu legea și cu o abordare corectă”, este nota emisă de Preșeinție.

Precizare de la SIS:

Totodată, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunță că s-a autosesizat pe marginea declarațiilor cetățenei Federație Ruse, Iulia Navalnaia, făcute pe o platformă de socializare, privind pretinsa filare pe teritoriul Republicii Moldova.

SIS menționează că asupra cetățenei Federației Ruse nu au fost desfășurate măsuri speciale de investigații, inclusiv urmărirea vizuală a acesteia.

Totodată, urmare a informațiilor prezentate, SIS, în cooperare cu alte instituții de ocrotire a normelor de drept, a subliniat că a demarat o anchetă în vederea elucidării tuturor circumstanțelor expuse de către Iulia Navalnaia.

Sursa: Cotidianul.md