Joe Biden îl contrează pe Donald Trump și transmite un mesaj clar pentru toți aliații NATO/ VIDEO

„Poate că i-aţi auzit pe unii punând sub semnul întrebării caracterul sfânt al angajamentului Americii faţă de aliaţii noştri. Noi nu suntem aşa. Suntem o naţiune pe care ne putem baza, care îi ţine piept lui Putin. Haideţi să dovedim acest lucru prin adoptarea proiectului de lege bipartizan privind securitatea naţională, astfel încât să îl pot promulga ca lege”, a scris Joe Biden într-o postare pe contul oficial al preşedintelui american pe reţeaua X.

Postarea este însoţită şi de un mesaj video de două minute.

„Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Asta spune Articolul 5 al NATO. Este un concept simplu, dar puternic, şi întruchipează motivul pentru care una dintre cele mai mari surse de putere ale Americii sunt alianţele noastre. Acestea nu sunt importante doar pentru noi, ci şi pentru restul lumii”, explică Joe Biden în videoclip.

Preşedintele reaminteşte că în întreaga istorie a NATO, Articolul 5 a fost invocat o singură dată, când SUA a cerut aliaţilor să-i fie alături după atacurile de la 11 septembrie 2001.

„Întreaga lume ştie că, dacă vreun adversar ne-ar ataca, aliaţii noştri din NATO ne-ar acoperi. Şi ei ştiu că şi noi i-am acoperi pe ei”, spune Joe Biden. „Şi de aceea, ceea ce a spus fostul preşedinte este atât de periculos. El a spus că ar încuraja Rusia să facă, citez, să facă ce naiba vrea, am încheiat citatul. O declaraţie auzită în întreaga lume care nu face altceva decât să încurajeze un comportament rău”, a adăugat şeful Casei Albe.

You may have heard some call into question the sanctity of America’s commitment to our Allies.

That’s not who we are.

We’re a nation that can be relied on, that stands up to Putin. Let’s prove it by passing the bipartisan National Security Bill so I can sign it into law. pic.twitter.com/BYXU1lwnkh

— President Biden (@POTUS) February 20, 2024