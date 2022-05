Johnson, despre Putin şi rachetele cu rază lungă pentru Ucraina: „Cum poţi face faţă unui crocodil care îţi mănâncă din picior?”

Premierul britanic, Boris Johnson l-a comparat pe Vladimir Putin cu un „crocodil” şi a declarat că Ucraina are nevoie de un ajutor militar mai consistent care să includă sisteme avansate de armament precum lansatoare multiple de rachete cu rază lungă de acţiune (MLRS), capabile să lovească ţinte la distanţe mari, informează Bloomberg.

„Cum poţi face faţă unui crocodil atunci când acesta deja îţi mănâncă din piciorul stâng?”, a declarat Johnson în cadrul unui interviu acordat Bloomberg, după ce a fost întrebat referitor la posibilitatea de negociere cu preşedintele rus. „Nu poţi avea niciun pic de încredere în tipul ăsta”.

„How can you deal with a crocodile when it’s in the middle of eating your left leg?”

Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine

