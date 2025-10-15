Kremlinul a respins miercuri avertismentul preşedintelui american Donald Trump conform căruia economia rusă se va prăbuşi, afirmând că Rusia are rezerve considerabile şi este suficient de puternică pentru a-i permite preşedintelui rus Vladimir Putin să îşi atingă obiectivele, relatează Reuters.

Trump a susţinut marţi că Putin pur şi simplu nu doreşte să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. „Şi cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt. Ar putea să-i pună capăt rapid”, a adăugat preşedintele SUA, care a evocat totodată „cozi lungi la benzină” şi a spus că „economia rusă se va prăbuşi”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri presei că nu vrea să comenteze remarcile lui Trump despre Rusia, dar că Putin este deschis să caute o modalitate de a pune capăt războiului şi că Moscova îi este recunoscătoare lui Trump pentru eforturile sale. „În ceea ce priveşte economia rusă, aceasta are o marjă de siguranţă suficientă şi considerabilă pentru a permite conducerii ţării şi nouă tuturor să implementăm planurile pe care ni le-am stabilit”, a ţinut el să precizeze.

De asemenea, în timp ce Trump a prezentat BRICS drept „un atac asupra dolarului”, Peskov a subliniat că această grupare, formată din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud şi alte state, nu a fost niciodată îndreptată împotriva altor ţări sau a monedelor acestora. Reuters notează că economia Rusiei înregistrează o încetinire drastică în acest an, iar guvernul prognozează o creştere a produsului intern brut (PIB) de 1%, după o creştere de 4,3% în 2024 şi de 4,1% în 2023, deşi Fondul Monetar Internaţional şi-a retrogradat previziunile pentru 2025 de la 0,9% la 0,6%.

În timpul primelor două mandate prezidenţiale ale lui Putin, din 2000 până în 2008, economia Rusiei a crescut la 1,7 trilioane de dolari, de la mai puţin de 200 de miliarde de dolari în 1999. Totuşi, PIB-ul nominal al Rusiei este în prezent de 2,2 trilioane de dolari, aproximativ acelaşi nivel ca în 2013, anul dinainte ca Rusia să anexeze Crimeea. Occidentul vede o slăbire a economiei ruse, Moscova neagă categoric În contextul în care Rusia şi Ucraina sunt prinse pentru al patrulea an consecutiv într-un război de uzură extenuant, cu drone şi artilerie, economia devine o zonă majoră de competiţie între Occident şi Rusia.

Susţinătorii occidentali ai Ucrainei spun că economia Rusiei este mai slabă decât pare şi că, dacă presiunea creşte, impactul asupra ruşilor de rând îl va forţa pe Putin să schimbe cursul, mai scrie Reuters. Kremlinul afirmă în schimb că economia este încetinită intenţionat pentru a opri supraîncălzirea şi a depăşit cu mult media G7 în 2023 şi 2024, în ciuda celor mai împovărătoare sancţiuni impuse vreodată unei economii majore. Întrebat despre remarcile lui Trump la o conferinţă pe teme de energie la Moscova, viceprim-ministrul Aleksandr Novak, responsabil cu energia şi economia, a subliniat la rândul său că Rusia are o aprovizionare stabilă cu benzină.

„Avem o aprovizionare stabilă pe piaţa internă, nu vedem probleme în acest sens”, a spus Novak.

„Este menţinut echilibrul între producţie şi consum, iar noi, guvernul şi ministerele relevante, facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest lucru rămâne aşa”. Ratele dobânzilor de două cifre i-au descurajat pe principalii retaileri ruşi să cumpere benzină în lunile de iarnă, când a existat un surplus, iar apoi o serie de atacuri cu drone ucrainene au distrus o parte din capacitatea de rafinare a Rusiei, ceea ce a dus la unele penurii de benzină în regiunile de la periferia Rusiei, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, deşi guvernul a acţionat rapid pentru a prioritiza aprovizionarea regiunilor cu penurii.