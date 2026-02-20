La final de februarie, FMI va anunța un nou program cu Republica Moldova

Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a statului, fără a implica un nou pachet financiar.

În contextul acuzațiilor venite din partea opoziției, potrivit cărora premierul nu a prezentat încă un raport oficial în legislativ, Alexandru Munteanu a explicat că a ales alte modalități de comunicare publică.

„Eu m-am prezentat în fața cetățenilor. Am căutat alte forme de prezentare. Am fost foarte activ pe platformele sociale. Mă întâlnesc cu cetățenii, cu societatea civilă, antreprenorii, primarii. Este o altă formă de prezentare, dar voi veni și cu un raport în fața Parlamentului. Cred că se va întâmpla la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Vom discuta cu deputații când este binevenit”, a declarat premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei emisiuni la TV8.

Premierul a precizat că intenționa să vină în fața deputaților cu un bilanț bazat pe rezultate concrete și a confirmat data la care FMI va face anunțul oficial privind noul program.

„Înțeleg această cutumă, dar și unele tradiții trebuie să fie uneori schimbate. Așteptam să vin cu un bilanț, cu rezultate tangibile. Pe 27 februarie, la Washington va fi o discuție a Consiliului de directori FMI, va fi anunțat că FMI va negocia un nou program cu Republica Moldova”, a explicat Alexandru Munteanu.

Șeful Guvernului a subliniat că noul program nu presupune un acord de finanțare. Potrivit premierului, Republica Moldova nu are în prezent nevoie de injecții financiare, ci de o validare a performanțelor economice.

„Într-adevăr nu este un program financiar, dar sincer vorbind, Republica Moldova, bugetul nostru, deocamdată nu are nevoie de injectări financiare. Are nevoie de o certificare și de o recunoaștere a performanțelor noastre macro-economice pentru a ne trasa următoarele acțiuni. Certificarea din partea FMI e mai importantă decât banii în sine”, a conchis premierul.