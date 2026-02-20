Revoltă la Căușeni din cauza unui drum aflat într-o stare dezastruoasă

Revoltă mare la Ciocana, din cauza unui drum aflat într-o stare dezastruoasă. Nu este vorba de sectorul din capitală, ci de o stradă cu aceeași denumire din orașul Căușeni, cu zeci de gospodării. Oamenii spun că drumul s-a transformat într-o fâșie de noroi, încât nici transportul public nu mai poate circula pe el.

Strada Ciocana Mică din Căușeni a devenit o adevărată urgie pentru zeci de familii. Oamenii spun de ani întregi sunt nevoiți să calce prin noroi după fiecare ploaie sau ninsoare. Cel mai greu le vine copiilor, care sunt nevoiți să înfrunte acest drum până la șoseaua principală. În cazul mamelor care vor să-și plimbe copiii în cărucior, în general, devine o misiune imposibilă.

De-a lungul anilor, oamenii au încercat să rezolve problema pe cont propriu. Au pus mână de la mână, au cumpărat plăci din beton și pietriș, au astupat gropile. Efortul lor este șters însă după fiecare ploaie.

Reprezentanții primăriei spun că asfaltarea străzii Ciocana Mică nu poate începe înainte de extinderea rețelelor de canalizare, așa că oamenii vor trebui să rabde încă cel puțin trei ani în aceleași condiții.

Iulia Velixar, specialistă în atragerea investițiilor, primăria Căușeni: „În anul 2024, noi am aplicat pentru proiect care, în acest an, l-am obținut. Proiectul se numește „Extinderea rețelelor de canalizare” în orașul Căușeni, etapa finală. Proiectele de infrastructură au o consecutivitate. Mai întâi, facem rețele de canalizare, apoi apeduct și doar ulterior putem veni cu asfaltarea drumurilor. Durata proiectului este de trei ani. Peste trei ani, în orașul Căușeni vor fi extinse rețelele de canalizare și acele drumuri care vor avea rețele de canalizare extinse vor putea fi reparate.”

Localnicii spun că nu mai pot îndura această situație încă trei ani și insistă ca autoritățile să intervină acum, pentru a-i salva de noroi.