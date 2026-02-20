O țară europeană ia în considerare să-și mărească armata cu peste 100.000 de militari

Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creșterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters.

Această propunere a fost întocmită de experți militari și i-a fost prezentată în această săptămână ministrului apărării Guido Crosetto, punând bazele pentru un plan ambițios de restructurare a forțelor armate care urmează a fi făcut public până la sfârșitul lui martie.

Experții au recomandat creșterea personalului combinat pentru forțele terestre, navale și aeriene la 275.000 de la 170.000 în prezent, la care se adaugă o bază de rezerviști de 15.000 de oameni.

Creșterea cheltuielilor de apărare

Anul trecut, statele NATO au fost de acord să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB la presiunea președintelui american Donald Trump, o provocare pentru Italia puternic îndatorată, al cărei buget este în general mai mic decât cel al partenerilor săi.

Anul trecut, NATO a estimat că Italia a cheltuit doar 2,01% din PIB pentru apărare.

În conformitate cu noua propunere, care nu este încă finalizată și va trebui să fie aprobată de parlament, creșterea personalului ar urma să fie graduală până în 2044, cu costuri de personal crescând la aproape 15 miliarde de euro, de la 8,8 miliarde de euro în prezent.

Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului Giorgia Meloni, s-a angajat anul trecut ca Italia să atingă 5% din PIB până în 2035. Totuși, este probabil ca guvernul să se confrunte cu o opoziție puternică față de creștere atât de radicală, criticii afirmând că banii ar fi mai bine cheltuiți pe sănătate și educație.